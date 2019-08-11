台中飲料店「開4個月火速收攤」！　網點出：快閃店其實蠻賺錢的

▲不少企業看準台灣手搖飲商機，紛紛投入飲料市場。（示意圖／記者李毓康攝）



實習記者黃可昀／綜合報導

現今飲料市場競爭激烈，步行幾步就能看見一間手搖店，一名住在台中的網友就在PTT表示，今年4月住家附近新開了一間飲料店，由於剛開幕祭出各項優惠，當時門口還擠了不少客人，但昨天經過時裝潢已經全部拆掉，想不到才撐不到半年就關門大吉，讓他好奇「飲料店4個月倒掉要賠掉多少錢？」

▲結束營業的飲料店表示，該店原本就是設計為快閃店。（示意圖／ETtoday資料照）



這間飲料店粉專4月初才PO出剛開幕的照片，只見門口排隊的人潮落落長，很多人甚至已經排到馬路上曬太陽，看起來生意相當不錯，但原PO昨天路過時發現裝潢已經打掉，招牌也全拆光了，對比4個月前的景象實在差很大。

許多網友紛紛在底下留言討論，「加上裝潢請人，300w跑不掉」、「兩百吧」、「加盟的100~200吧」、「認真回，其他家某連鎖裝潢+技術就200萬，還要房租，你覺得虧多少」、「200多…朋友賠過…」、「中國醫那間？那邊各種價位的飲料店早就差不多瓜分完市場了」。

不過，這間飲料店7月底曾發文「快閃店活動圓滿落幕」，目前正在東京、大阪、吉隆坡等地籌備分店，目標是要邁向國際化，所以中國醫大旁的分店本來就計畫不會開太久。對此，網友則回應，「快閃店其實滿賺錢的」、「其實已經賺到一輛跑車的錢了」、「有錢人吧，有些感覺就是快閃店假職缺。」