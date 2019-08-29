ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

日本房產市場環境佳！　國內外湧進投資熱潮「投資、自住2型人這樣選地段」

ETtoday房產雲

▲日本街道。（圖／Pixabay）

▲日本成為中國人第4大海外購房目標國。（圖／示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

日本近年來因市場環境較為安全可信，買房投資風氣漸盛，地價也跟著上漲，熱門程度更躍升為中國人的第4大海外購房目標國。而積極投入日本房地產圈的人主要分為投資及自住，因應不同需求，置產地段也會有所不同。

根據《房天下》報導，日本房產環境適合作「投資保值」，風險較低，對於一味追求高風險高受益增值的人，在日本買房就不算好選擇。作為高度開發國家，日本人口仍持續往大城市及四周推移，不少日本人也逐漸傾向投資房產，連帶牽動地價逐年上漲。

報導指出，因為日本與中國制度不同，日本投資房產屬永久產權，土地規個人所有，所以主要看重的就是資產配置並長期持有，加上日本擁有健全租賃體制，許多人因此受惠獲得穩定的收益回報。報導引述「中國人海外購房趨勢報告」指出，日本現已成為中國人的第4大海外購房目標國，當中除了原本的富有階級，也有不少人是中產階級出身。

由於想要自住保值的人追求保值率與變現率，東京首都圈一流地段如港區、文京區等就成了首要選擇，其次則是變現率略差的大阪和京都；他們通常會選擇高級公寓或是獨棟，因為較追求居住品質。而重出租收益的人通常會選在交通方便地段，如東京都內山手線各車站步行距離10分鐘以內的套房，而且大多數會全款購買，回報率約在5％左右。

關鍵字：日本房產房產雲

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

魚皮Q彈、軟綿入味！高雄現做鰻魚飯　味噌湯還能無限喝

鰻魚日記 民權店位在文化中心附近，還有一間河堤店也吃得到現做鰻魚料理，這家是嚴選自家養殖的鰻魚烹調，將傳承自日本的蒲燒技術搭配炭燒工法，加上特別調製的醬汁提升風味，可以品嚐到濃郁香醇的蒲燒鰻魚及白燒鰻魚兩種口感。經典必吃的蒲燒滋味鹹甜涮嘴，鰻魚肉質軟嫩細膩，

59分鐘前

每房都有溫泉！隱身台中山林的絕美Villa　還有景觀泳池超放鬆

群山壑谷圍繞的星野集團頂級度假村「虹夕諾雅 谷關」，於2019年6月30日選在谷關溫泉落成開幕，50間客房皆附有半露天溫泉風呂，且有源自日本傳統的露天溫泉裸湯，建築設計是星野御用的東利惠建築師擔綱、料理長藤井主廚則來自虹夕諾雅輕井澤，此次趁著閨蜜娜魯生日，安排三天兩夜的溫泉小旅行

17小時前

每一口都是料！台南古早味綜合仙草奶凍　還有杏仁漿奶酪

前陣子到台南玩，我們到「南科考古館」拍完杏鮑菇人偶後，就順道到這間位在台南佳里的「佛都愛玉佳里旗艦店」～之前我們在台南國華街、彰化三民路吃過，第一次來「佛都愛玉佳里旗艦店」才發現果然是旗艦店啊！整間店從外觀看就好復古，搭配上可愛的卡通大佛 logo，讓人走過路過很難不多看它一眼！

19小時前

噎到怎麼辦！醫曝「哈姆立克法」使用時機　這狀況快打119

「咳、咳、咳」發現有人噎到了，該怎麼辦才好？噎到就要趕快用哈姆立克法急救嗎？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，哈姆立克法僅限於患者意識清楚、但呼吸道完全阻塞時使用；若噎到嗆咳時，可鼓勵患者用力咳出異物；若患者噎到後就出現意識不清的狀況，應儘速撥打119求救。

20小時前

海鮮丼快滿出來！隱身百年市場的日式料理　還有多種壽司

有沒有跟我一樣，喜歡吃日本料理的朋友啊？炎熱的天氣，難免沒胃口，就想吃點比較不油膩的食物，加上我很喜歡吃海鮮，點上一碗豐富的海鮮丼飯，滿滿食材超幸福！

22小時前

加麵不用錢！台中平價客製化拉麵店　還有獨家超萌貓爪蛋

山本屋日式拉麵在台中文文化部文化資產園區（原台中文化創意產業園區）對面，山本屋拉麵除了可以免費加麵外，麵條軟硬、湯頭濃度都可以客製化調整，店內更是有兩隻店貓坐鎮，牆壁上照片和裝飾小物以貓咪為主題，喜歡貓咪的人，位在台中南區後火車站的山本屋日式拉麵，可以列入口袋名單中。

8/28 10:00

桶仔雞香脆肉嫩！台北隱藏版懷舊小吃店　還有金沙軟絲

傍晚是一天最奇妙的時刻，那時的天空，也許能同時看見太陽與月亮，那時的街道，被夕陽西曬成金黃色的大道，像是擁有魔法一般，也許在下個轉角就走進另一條平行時空，或是路過亮起燈籠的門口，才發現裏頭是小時候熟悉的柑仔店，有著奶奶的味道。

8/27 17:00

口感軟Q入味！嘉義排隊古早味烤玉米　加獨家醬料香氣爆棚

在FB被愛吃鬼芸芸燒了200次的「六哥古早味烤玉米」一直是口袋名單，年初到嘉義三天兩夜旅遊的時候，胖總曾經外帶回飯店給我們吃，那次吃了覺得好吃，但是不到「驚艷」。這次趁著再訪嘉義，當天從奮起湖回來之後就直奔水上，為的就是要吃現烤熱騰騰的「六哥古早味烤玉米」。

8/27 15:00

不賣火鍋料！新竹文青風火鍋屋　湯頭天然、還有精緻肉片塔

新竹特色火鍋餐廳推薦湯作鍋物，湯作鍋物位於熱鬧的巨城百貨旁，文青質感的裝潢設計，讓人入館就很放鬆，湯作鍋物招牌主打每日的鮮熬湯底，嚴選食材，供應高品質蔬食、肉片及海鮮，湯作鍋物不賣火鍋料，就連醬料都自己作。目前推出超值陸上走雙人饗宴套餐，讓饕客來訪，豐富精緻肉品一次滿足，同時品嚐湯頭的鮮及食材的甜呀。

8/27 12:00

麵線滑溜、加辣更過癮！台北人氣麵線羹　吃得到滿滿3種料

這家位於捷運民權西路站與雙連站之間天祥路裡的『麵線傳奇』，就算是炎熱的夏天，依然也有絡繹不絕的饕客上門用餐！本身據說與晴光市場的「晴懷麵線」齊名，但我個人覺得它比較像是「黃金麵線」與「樂業麵線」的三寶麵線屬性！也因為自己是麵線控，所以這類的小吃讓我在颱風甫離開的高溫下，依然耐著酷熱排隊等著用餐。

8/27 10:00

便宜鬼城可以買? 小資買房翻轉人生｜20190408雲端最有錢 ep18｜買房 理財｜劉鳳和 葉國華 關韶文

讀者迴響

熱門新聞

地板發熱到30度！他得知驚嚇真..

「地下室到4樓」喊1萬！油漆師..

兒借150萬！爸看天母房：像鳥..

「鄰居熱水器排氣管對準我家」屋..

家裡啪一半…神展開！他睡了姐姐

半夜求救！鎖匠哥「會加錢喔」變..

公務員退休「接手早餐店」賺15..

好市多賣房　師傅：真的裝過冷氣

惡鄰車越位「霸占門口」…她氣炸

ETtoday房產雲

最新新聞more

日本市場環境佳！「房產2型人這..

高雄站前商圈淪外勞天堂　想翻身..

才開6年！「石二鍋」閃撤土城中..

25億地上權土地釋出　房仲竟吃..

地板發熱到30度！他得知驚嚇真..

補助最高領5000！房東「一串..

阿翔搬進6000萬豪宅！還買1..

買預售屋反悔不想被罰錢　建商透..

高雄漢神對面地上權案招標　業者..

惡鄰車越位「霸占門口」…她氣炸

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366