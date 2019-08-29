日本房產市場環境佳！　國內外湧進投資熱潮「投資、自住2型人這樣選地段」

▲日本成為中國人第4大海外購房目標國。（圖／示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

日本近年來因市場環境較為安全可信，買房投資風氣漸盛，地價也跟著上漲，熱門程度更躍升為中國人的第4大海外購房目標國。而積極投入日本房地產圈的人主要分為投資及自住，因應不同需求，置產地段也會有所不同。

根據《房天下》報導，日本房產環境適合作「投資保值」，風險較低，對於一味追求高風險高受益增值的人，在日本買房就不算好選擇。作為高度開發國家，日本人口仍持續往大城市及四周推移，不少日本人也逐漸傾向投資房產，連帶牽動地價逐年上漲。

報導指出，因為日本與中國制度不同，日本投資房產屬永久產權，土地規個人所有，所以主要看重的就是資產配置並長期持有，加上日本擁有健全租賃體制，許多人因此受惠獲得穩定的收益回報。報導引述「中國人海外購房趨勢報告」指出，日本現已成為中國人的第4大海外購房目標國，當中除了原本的富有階級，也有不少人是中產階級出身。

由於想要自住保值的人追求保值率與變現率，東京首都圈一流地段如港區、文京區等就成了首要選擇，其次則是變現率略差的大阪和京都；他們通常會選擇高級公寓或是獨棟，因為較追求居住品質。而重出租收益的人通常會選在交通方便地段，如東京都內山手線各車站步行距離10分鐘以內的套房，而且大多數會全款購買，回報率約在5％左右。