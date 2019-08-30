他算500萬高雄投資小兩房出租：6年賣出爽賺！　網揭「極限槓桿」玩法

▲原PO想要在高雄買下小兩房出租。（圖／記者陳建宇攝）

記者張靖榕／綜合報導

一名網友推估在高雄買500萬的小兩房投資出租，貸款400萬，若每個月房租扣掉貸款再繳3000元到4000元，6年後不算漲跌平盤賣出，一年賺個5.6％的收入是不是不錯？網友留言表示「很多人這樣做」，另一名網友則指出，若真的要透過新房收租達到這種效益，建議「槓桿開到極限」。

原PO在PTT發文，如果自己手上有閒錢，會考慮在高雄買成交價約500萬的小兩房投資，以「頭期加傢俱家電算150萬，貸款400萬」的方式出手。他說若以房租1.3萬來算，每個月扣掉貸款，自己大概還要繳近4000元，取整數預估一年要多支出5萬，「如果6年後不算漲跌平盤賣出，一年有個5.6％的收入是否也不錯呢？」

網友紛紛留言，「很多人都這樣搞」、「看地點，好的話可以」、「500萬在高雄隨便都3房以上了」、「你忘了代書、稅金、修繕這些費用，應該沒5.6%這麼高」、「兩房是租給新婚夫妻或小家庭，高雄這種生態太少。」

一名在房版具知名度的網友則回應，若是新兩房收租就是做ab約，「貸款9成含傢俱，槓桿開到極限，60萬頭期款買下2房含裝潢，收租1.8萬，這是新屋包租公的玩法。」他說，若僅貸款8成就不建議玩新屋，因為沒有特別的好處，「要收租，可找幫你做裝潢進貸款還9成的」，「收租也以價格為主，總價越低越好。」