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一進1樓大門「爬0.5層坐電梯」　他愣奇葩大樓...網勸：千萬不要買

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▲大樓,電梯（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲搭電梯竟還要爬0.5層樓！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少人選擇買大樓，就是怕以後年紀大了，爬不動樓梯！一名網友分享，恰好看中一間美宅，售價也負擔得起，美中不足的是，電梯竟在2個樓層中間，還要爬半層樓才可搭乘，讓他非常猶豫出價。

一名網友在PTT透露，最近在網站上找房子，約了仲介去實際鑑賞，怎料電梯位置超奇葩，「是在各樓層中間！」他進一步解釋，「一進1樓大門，要先上0.5樓才有電梯，之後要去5樓的話，電梯是停在5.5樓或4.5樓，必須要再上下半層樓梯。」

原PO無奈表示，好不容易看到中意的美宅，價格也非常美麗，「但偏偏是這樣設計，不過也因為這樣，所以價格比較便宜吧」，他也好奇電梯夾在樓層中間，建商是否別有用意？

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▲一進1樓大門「爬0.5層　做電梯」　他愣奇葩大樓...網勸：千萬不要買（圖／翻攝PTT）

▲網勸，千萬不要買！（圖／翻攝PTT）

文章一貼出，掀起網友急勸要三思，「千萬不要買，有娃娃車你會想哭，搬東西你會想哭」、「別～菜籃車、嬰兒車、輪椅都難用，連搬家家具電器都會被收樓層費」、「我們大樓以前也是，後來管委會花錢鋪平了…不然有些住戶家有輪椅族會不方便」、「都大樓了還要爬樓梯」、「省空間，但這樣就沒無障礙」、「超奇葩的設計，都電梯了還叫住戶爬半層」、「在國外住過這種公寓，中間有天井，那時候覺得很美」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分享，多年前也曾在汐科站附近大樓見過這種設計，類似「上下疊」概念，有住在別墅的視野，不過這種設計近年已很很少見。

關鍵字：大樓電梯買房

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