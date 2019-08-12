親戚2年前買新店4房卻「炒房炒到賠錢」！　現在出價至少賠300萬元

▲新店碧潭週遭房市。（圖／記者湯興漢攝）



實習記者黃可昀／綜合報導

一名網友在PTT發文，他的阿姨和姨丈2年前在新店買了一間50坪房子，屋齡10年、共4房，打算用來投資，而且還「貸款9成先繳利息」，想不到這2年來換了5名房仲最後都沒賣掉，現在出價的話，連利息至少賠掉300萬元，夫妻倆為此爭執不休，婚姻關係亮起紅燈。

▲原PO表示，阿姨和姨丈為了房子越吵越兇。非當事者。（示意圖／123RF）



原PO表示，阿姨和姨丈原本就有一間自住的40年老公寓，當初想說在新店買房來投資，想不到買完後房價就開始下跌，落得「炒房炒到賠錢」的局面，如今就算想出租也租不掉。

有網友點出房子賣不掉的幾點可能因素，「現在都主攻中低價，高價一點的脫手時間要拉長」、「現在房價漲很兇的都中低價位的」，而且2年前買房的時機點不太好，「兩到三年前不是剛好是高點嗎」、「真的賺錢的炒房客最晚十年前就要進場了，後面跟風當然穩賠啊」。

也有人建議，「就放著啊，沒賣之前都不算賠」、「40年的賣掉，搬進去住啊」。還有其他網友PO文分享友人經驗，「說到房價，其實這幾年房價跌了不少，像我一個朋友，五年前買在新莊，現在已經跌了20%，讓他每天只能夜裡哭哭。」