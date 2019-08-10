防火巷秒變貧民窟...「一座垃圾山」他抬頭崩潰：公德心在哪　網嘆：台人素質

▲防火巷竟變貧民窟！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

利奇馬遠離台灣，不過颱風後的景象，卻讓一名男住戶爆傻眼，他PO出照片爆料，防火巷被丟滿噁心垃圾，氣得痛譙「台灣人民的公德心在那？」就連里長也無可奈何，大批網友也譏諷，「台灣最美的風景是人，這句話我一直聽的很尷尬！」

這名男網友在臉書《爆怨公社》怒訴，今（10）日檢查大樓棟距的防火巷時，發現隔壁棟加蓋雨遮，更誇張的是地上還一座垃圾山，包括寶特瓶、紙盒、塑膠袋與大大小小的罐子，他推測是3樓以上的某住戶，蓄意從浴室窗戶丟出下來。

「台灣人民的公德心在那？為了自己的方便！」原PO氣得撻伐，無奈大樓沒管委、里長不幫忙，連清潔隊也無法處理，無法揪出可惡的凶手。

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▲有住戶亂丟垃圾！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

超噁照片曝光後，讓眾多網友拳頭硬了，「史上最大的垃圾桶」、「台灣什麼都不缺，就缺德…嘖嘖」、「台灣最美的風景是人，這句話我一直聽的很尷尬」、「難怪會淹水」、「好像貧民窟」、「好方便喔，窗戶打開就是露天垃圾場」、「有時覺得台灣人素質可比落後國家」。

不少苦主分享類似經歷，悲從中來表示「我社區是樓上亂丟裝袋的寵物排泄物，官員、里長跟警察都說無法可管」、「我還有遇過從樓上亂潑水下來的人，沒功德心的人真的多了去」、「就是有這種沒公德心的人！我家鄰居很愛把廚餘倒在家門前的排水溝！引老鼠來吃！還要怪我們種花種樹引老鼠？」、「我家隔壁棟也是雨遮上N包垃圾」。其他人也幫幫想法子，「架攝影機拍攝，收集證據，去投訴」、「翻垃圾看有沒有什麼電信行繳費的應該有地址」。