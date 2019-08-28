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比蝸居還悲摧！她貼出「洗澡真的順便洗衣」　畫面淒涼…安全更堪憂

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▲網友放上比蝸居還慘的廁所。（圖／翻攝自推特）

▲網友放上比蝸居還慘的廁所。（圖／翻攝自推特

記者陳亭伃／綜合報導

雖說台灣人總喊著薪資低、物價房價高，但其實全球經濟狀況都籠罩在這樣的氛圍裡，歐美國家薪資水平偏高，相對課稅與房價、租金更是一般人無力負擔。近日在推特上就出現兩張令人有些悲傷的照片，因為寸金寸土的都市地帶，許多人為了要生存，都盡可能在有限的「空間」內，用到最淋漓盡致的地步。

在推特上出現的兩張照片，其中一張是一間衛浴廁所，空間有一的浴缸、架起的置物櫃上面有許多瓶瓶罐罐，但在左邊，卻出現了一台「洗衣機」也被憑空架在上面，一般人對於洗衣機、烘乾機都會放在室外或是房間外，沒想到在狹小的浴室出現這樣的場景，不禁讓網友都驚訝。

而另外一張照片，則是因為房屋內空間利用與設計不佳的結果，發文者寫道，「希望這戶人家在洗完澡可以照顧好自己的安全，不然的話翻下來就是樓梯，這樣可不好玩。」此外也提到，生活不是俄羅斯輪盤，對於房屋的設計可要三思、仔細。

不少網友看到兩張照片，驚訝地寫下「雖然不知道是在哪裡拍下的，但這樣的生活環境真的令人震驚」、「住家應該要是很安全、舒適的，應該不能這樣過度利用空間」、「或許就是因為房價太貴，所以最後除了蝸居之外，就會變成能用的空間都被合併在一起了」

關鍵字：蝸居房產空間住家

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