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美炸！都會老屋變身豪宅　未來生活更愜意

ETtoday房產雲

作者：幸福空間
設計師：陳錦樹 ｜ 圖片提供：富億空間設計


電視主牆

以鋼刷梧桐木鋪陳，休憩區的壁面亦以相同材質作出呼應，再從中拉出溝縫及高低不同的凹槽，彰顯層次立體感，由於鋼刷梧桐木富有深刻的紋路和粗獷的撫觸感，讓整體空間併放出不受拘受的自由氣息。

沙發背牆

選用天然洞石鋪陳，呈現米黃色原始紋理面貌。

客廳望向休憩區

一旁架高休憩區則是鵝黃色的烤漆玻璃作出鮮豔跳色。

書房望向餐廳

以鐵件清玻璃架構的橫推門，區隔兩場域外亦能保持內外通透性。

開放式廚房和餐廳

以人造石搭構吧台，一方面巧妙遮掩爐灶，視覺上望去只有乾淨和清爽。

室內全景

舊屋翻新的個案，陳錦樹設計師將三房格局更改為二房，原先的房間打通成為餐廳，原本的餐廳則挪為客廳場域，更符合夫妻倆的使用需求。

休憩區

有別於一般陽台外推的作法，陳錦樹設計師逆向操作，將陽台以內縮方式處理，引進更多戶外綠色植栽景致及自然光源。

休憩區望向客餐廳

地坪選擇具皮紋感的磁磚不只是在實用面上有止滑功能，外觀消光霧面呈現的溫潤度，讓公共空間富饒活潑鮮活的趣味感。

窗外景致

內縮的陽台造福了癮君子，成為有吞雲吐霧嗜好的男主人最愛且不可或缺的專屬空間。

餐廳

餐桌上方搭配一盞不同容器的形狀酒瓶為造型的吊燈，透過晶瑩剔透的水晶玻璃折射光線，光澤感提昇整體質感。

主臥

床頭採黃綠色及深咖啡色交疊，共塑靜謐溫馨的睡眠休憩氛圍。一字型的衣櫃滿足收納需求，又不致產生壓迫感，暖暖的色調彌漫在空間中，輕鬆地卸下一身的武裝及疲累。

書房

以橡木洗白木作搭構一系列廚櫃及書桌，靠窗邊架高的檯面是雙人床的尺寸，可視家人成員或來訪親友調整使用。

before(一)

before(二)

before(三)

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關鍵字：幸福空間老屋改造

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