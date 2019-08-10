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小玄關大學問！達人曝3關鍵　貴人運、財運一次up

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

「好的開始是成功的一半」耳熟能詳的話，套用於室內設計也有另一番解釋！以住家來說，空間的起始點正是玄關，這個位置連結了內與外，等同住家的第一印象；故以陽宅論點來談，它可是直接影響貴人運、財運的風水要地。而身為居家的重要門面，又是每日進出的必經之處，可以想見，若缺少周全的機能計畫，當我們趕著外出赴約，很容易就會忘記帶上鑰匙和傘具，讓你突然變得手忙腳亂。

「雖然玄關佔據的坪數相對來說很小，但實際需要思考及用心之處，卻完全不亞於其他空間！」春雨設計進一步說明，玄關的規劃重點可以分成美學、機能和風水，這次就依三大面向，分享小玄關的裝修大學問，幫居家打造一個好的開始！

Point 01. 美學連結 創造完美第一印象
玄關是空間所展現的第一印象，透過各種風格營造，將會給人截然不同的感受。春雨設計特別提到，玄關的迎賓設計，甚至可以左右居家氛圍，因此如何連結室內美學，並適當地傳達主人家的生活品味尤其重要。

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▲量身訂製造型端景，並透過羅馬柱及線板，連結美式古典風格，。

 

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▲白象牙和地坪的家徽拼花，展現大器的迎賓質感。

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▲鏽銅地磚成為玄關界線，輔以燈光照明烘托出夜間氣氛。

 

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▲復古地磚及馬賽克拼貼出古典美感，引出對室內風格的更大期待。


Point 02. 風水要地 沒穿堂又明亮為佳

「陽宅第一凶，最忌穿堂風。」一般住家格局如沒有經過變動，多數存在著穿堂疑慮。穿堂格局在陽宅風水上代表錢財如流水，左邊進、右邊出，容易有漏財的現象發生。而考量現今住宅坪數受限，春雨設計也提出建議，在化解穿堂問題之餘，盡量維持光線穿透，再評估現場條件結合足量機能規劃，才能爭取最大的效益。


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▲瀑布玻璃化解穿堂疑慮，同時兼顧光線穿透。

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▲玻璃屏風解決了風水問題，也延伸風格色彩，表現輕薄時尚的層次感。


Point 03. 貼心機能 趕赴約也不再手忙腳亂

趕著外出赴約，匆忙之中經常忘東忘西，有時候穿了鞋才想到鑰匙放在客廳茶几，缺乏理想設計和收納習慣，常常會讓人變得狼狽又焦急。實際上，只要有完善的收納計畫，出入常用的鑰匙、零錢、雨傘甚至圍巾、帽子，長期固定放於玄關櫃內，即使出門的準備時間倉促，也會因為養成近距離的取放習慣，自然減少手忙腳亂的狀況發生。


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▲分門別類的抽屜，讓鑰匙與零錢都有了近距離的收納空間。

 

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▲鏤空雕花板的運用巧思，外型精緻又具有透氣功能。

 

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▲若空間足夠，規劃衣帽櫃就能妥善地收納風衣、帽子、傘具。

 

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▲有了不佔空間的活動式穿鞋椅，出入就能從容整裝。

 

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▲除了充足的收納量，以大理石門檻界定落塵區，不把鞋底灰塵帶進室內。

 

 

[影片] 玄關空間的設計規劃


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關鍵字：幸福空間風水玄關

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