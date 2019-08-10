小玄關大學問！達人曝3關鍵　貴人運、財運一次up

作者：幸福空間
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「好的開始是成功的一半」耳熟能詳的話，套用於室內設計也有另一番解釋！以住家來說，空間的起始點正是玄關，這個位置連結了內與外，等同住家的第一印象；故以陽宅論點來談，它可是直接影響貴人運、財運的風水要地。而身為居家的重要門面，又是每日進出的必經之處，可以想見，若缺少周全的機能計畫，當我們趕著外出赴約，很容易就會忘記帶上鑰匙和傘具，讓你突然變得手忙腳亂。
「雖然玄關佔據的坪數相對來說很小，但實際需要思考及用心之處，卻完全不亞於其他空間！」春雨設計進一步說明，玄關的規劃重點可以分成美學、機能和風水，這次就依三大面向，分享小玄關的裝修大學問，幫居家打造一個好的開始！
Point 01. 美學連結 創造完美第一印象
「陽宅第一凶，最忌穿堂風。」一般住家格局如沒有經過變動，多數存在著穿堂疑慮。穿堂格局在陽宅風水上代表錢財如流水，左邊進、右邊出，容易有漏財的現象發生。而考量現今住宅坪數受限，春雨設計也提出建議，在化解穿堂問題之餘，盡量維持光線穿透，再評估現場條件結合足量機能規劃，才能爭取最大的效益。
趕著外出赴約，匆忙之中經常忘東忘西，有時候穿了鞋才想到鑰匙放在客廳茶几，缺乏理想設計和收納習慣，常常會讓人變得狼狽又焦急。實際上，只要有完善的收納計畫，出入常用的鑰匙、零錢、雨傘甚至圍巾、帽子，長期固定放於玄關櫃內，即使出門的準備時間倉促，也會因為養成近距離的取放習慣，自然減少手忙腳亂的狀況發生。
[影片] 玄關空間的設計規劃
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