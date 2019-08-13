ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

蝦皮買組合衣櫃「2年自動分解」她震驚　一票人秒懂：這種布會自己死掉

ETtoday房產雲

▲蝦皮買組合衣櫃「2年自動分解」她震驚　網秒懂：這種布會自己死掉。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲很像經歷一場大戰。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友前年在蝦皮購買一個組合衣櫃，直到今年過年前開始出現裂痕，但她沒放在心上，怎料前兩個月，衣櫃上的不織布竟「自動分解」，讓她相當錯愕。po文一出，引起蠻多共鳴，不少人都曾碰過類似情況，直呼「我家的也崩解了」。

女網友在「爆怨公社」發文提到，「這是2017年6月在蝦皮買的組合衣櫃，今年過年前有發現它裂了，沒去理它，前兩個月發現它竟然自動分解了，整個傻眼，請問有人遇過這種狀況嗎？」

只見這個衣櫃是由白色鐵架和藍色不織布組合而成，共有12格，看起來相當實用，能收納不少東西，沒想到兩年過去，外層的布殘破不堪，而原po也不禁感嘆，「不知該如此收拾殘局，所以大家還是少用少買吧！」

▲蝦皮買組合衣櫃「2年自動分解」她震驚　網秒懂：這種布會自己死掉。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這個組合衣櫃真的可以退休了。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，大票網友深有所感，紛紛回應「以前買過一次，覺得難用」、「我家的也一樣...碎布都黏在衣服上很難清理」、「買來第一天安裝，布就破了」、「這種材質都這樣，包括大型的方型購物袋。我以前都用那個裝過季衣服，前幾天看全脆化變片粉狀了，還會染色，我的衣服深受其害啊」、「正常...有一天還突然垮下來」、「我也遇過，以為只有我的這樣，看到這樓我就放心了」。

據悉，不織布是一種以針軋機械或梳理機械處理各種纖維原料，用高壓形成或粘合生產的一種布狀物，常製成環保購物袋 、N95口罩、或是一些抹布產品。

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動

關鍵字：組合衣櫃蝦皮不織布爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

苦等房屋「白菜價」　3種房屋未..

房價漲跌對自住沒差？他曝20坪..

淡大套房待租逾600間　房東上..

桃園幾乎沒商圈能逛？在地人點出..

組合衣櫃「2年自動分解」網秒懂

大學城找嘸學生租套房　房東忙改..

他苦等6年房價不跌反漲！網：現..

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

60萬買校區套房　投報率有8%..

她買大創發票收納神器　網喊買！

ETtoday房產雲

最新新聞more

進香旗掉了！她曝巧合…媽祖保命

高房價醞釀避稅潮？繼承、贈與房..

浴室剛裝潢好出現紅漬！網：你家..

組合衣櫃「2年自動分解」網秒懂

新美齊跳進湳雅夜市都更案　預計..

淡大套房待租逾600間　房東上..

大學城找嘸學生租套房　房東忙改..

60萬買校區套房　投報率有8%..

林口賠售不斷　13年中古大樓一..

自營商撐起「岡山國」房價　房價..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366