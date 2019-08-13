蝦皮買組合衣櫃「2年自動分解」她震驚　一票人秒懂：這種布會自己死掉

▲很像經歷一場大戰。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友前年在蝦皮購買一個組合衣櫃，直到今年過年前開始出現裂痕，但她沒放在心上，怎料前兩個月，衣櫃上的不織布竟「自動分解」，讓她相當錯愕。po文一出，引起蠻多共鳴，不少人都曾碰過類似情況，直呼「我家的也崩解了」。

女網友在「爆怨公社」發文提到，「這是2017年6月在蝦皮買的組合衣櫃，今年過年前有發現它裂了，沒去理它，前兩個月發現它竟然自動分解了，整個傻眼，請問有人遇過這種狀況嗎？」

只見這個衣櫃是由白色鐵架和藍色不織布組合而成，共有12格，看起來相當實用，能收納不少東西，沒想到兩年過去，外層的布殘破不堪，而原po也不禁感嘆，「不知該如此收拾殘局，所以大家還是少用少買吧！」

▲這個組合衣櫃真的可以退休了。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，大票網友深有所感，紛紛回應「以前買過一次，覺得難用」、「我家的也一樣...碎布都黏在衣服上很難清理」、「買來第一天安裝，布就破了」、「這種材質都這樣，包括大型的方型購物袋。我以前都用那個裝過季衣服，前幾天看全脆化變片粉狀了，還會染色，我的衣服深受其害啊」、「正常...有一天還突然垮下來」、「我也遇過，以為只有我的這樣，看到這樓我就放心了」。

據悉，不織布是一種以針軋機械或梳理機械處理各種纖維原料，用高壓形成或粘合生產的一種布狀物，常製成環保購物袋 、N95口罩、或是一些抹布產品。

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