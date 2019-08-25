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18坪預售屋「狂隔3房2廳2衛」...網驚神奇平面圖　內行神規劃：很夠

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

房價居高不下，偏偏買房又是許多人的人生目標，這時門檻較低的小坪數住宅，成了最佳選擇。一名網友日前看上一間預售屋，室內18坪空間，竟擠了3房2廳，讓人不敢相信，就連他自己都懷疑，「真的適合居住嗎？」

網友在論壇「mobile01」發文表示，「房價實在太貴！最近看上一間預售屋，扣掉公設比和陽台雨遮，室內只剩18坪。建商隔成3房2衛2廳，每面都有採光，我們家共3人，想請益有經驗的過來人，或沒經驗要給意見想法的大大，這樣的空間規劃適合嗎？」

▲▼炒菜油煙。（圖／取自圖庫Shutterstock）

▲熱心網友表示，廚房2坪也很夠用。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

這樣的房屋條件，讓不少人驚呆，直呼「一共7大生活區塊，每個區塊只能分到2.57坪，我也想了解這神奇的平面圖」、「有兩個衛浴？這還滿神奇的，看來應該把很多東西都壓縮了，主臥連4坪都不到，2間客房估計只有2.5坪，冰箱可能放的位置都會很尷尬」。

一名擁有24坪房、相同格局的網友現身說法，他表示，「有一個房間小到只能當更衣間，和放一些雜物而已，所以18坪？哇...無法想像它的隔局是如何。」

▲租屋,租房子,房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

另外，還有內行人指出，「18坪，如果格局佳，其實也夠住。台北就有不少18坪隔3房的老公寓或華廈。」他進一步提到，客餐廳4坪、小廚房2坪、衛浴1.5坪*2、主臥4坪、客臥2.5坪*2，「洗衣機什麼的就放陽台，如果沒有任何走道空間，收納空間隱藏得好，住起來不會太狹窄。」

他也分析，一張雙人床約1.1坪，衣櫃+化妝桌椅佔不到1坪，再加上一些走道空間，2坪其實很足夠；至於廚房的規劃，L型流理台+水槽+瓦斯爐+冰箱及走道迴轉空間，這個坪數也沒問題。

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關鍵字：預售屋小坪數買房房價收納mobile01

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