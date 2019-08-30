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雨天看屋=好日子！達人4招「漏水+淹水」現形 秒診斷生活機能好壞

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲買房最怕買到漏水屋！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

面對淹水釀災，不少屋主只能自認倒楣，因此買房前，需評估謹慎，以免花了大筆積蓄還買到漏水屋！有達人用淺顯易懂的圖畫，用4招教會買家看屋，尤其趁著下雨天，就可讓缺點一秒現形！

房產知識達人「賣厝阿明」在粉絲專頁PO出一張插畫圖，他透露，一般民眾不愛在濕答答的天氣看屋，但其實豪雨天氣才是鑑賞房屋的絕佳時機，畢竟「好的房屋經的起雨天考驗」，甚至事後會讓買主想念！

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▲雨天看屋=好日子！達人教4招「漏水+淹水」秒現形 機能好壞也一次看（圖／賣厝阿明提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲達人教4招「漏水+淹水」秒現形！（圖／賣厝阿明提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

賣厝阿明也點出關鍵，淹水的地方通常都是一整區，可趁機瞭解物件鄰近區域是否有淹水疑慮，還可以發現房屋許多的潛在問題，並列出4點撇步：

1.看區域排水狀況 

請在雨天實地走訪社區及周邊環境，察看排水是否順暢，以及道路與人行道是否有嚴重的積水現象。另外，如果附近馬路一下雨就積水，表示該區域地勢較低，若往後豪雨來襲需特別當心。

2.看屋內漏水程度

 購屋糾紛最大宗當屬漏水問題，賣厝阿明的朋友就曾住到「屋外下大雨、屋內下小雨」的房屋，整個客廳房間擺滿水桶七星陣，令人嘆為觀止。建議仔細觀察房屋內外牆面是否有水痕、凸起或掉漆等現象，嚴重者俗稱「壁癌」。
房屋外牆的裂縫在磁磚及粉刷等裝飾下，肉眼難以察覺，然而強風及豪雨來襲可能導致雨水被吹入裂縫中，由外而內滲入，造成室內滲水情形，是下雨天的觀重點。

3.看車位地形地勢

 這是很容易被乎略的位置，停車場車道設計，車道頂點應高於路中心，排水溝也得暢通，並且能夠短時間內應付瞬間大雨。然而瞬間雨量大過水溝排水量，路面積水可能過高而流往地下室，這時有無設置防水閘門就很重要。

4.看區域恢復機能

 在強風強雨的激情過後，可以觀察房屋四周區域的恢復速度，如果該區域的散枝落葉以及大型垃圾清運等處理都能在一週內解決，周邊店家的營業狀態能夠快速進入狀況，則該區域的生活品質應屬優良。

※以上圖片由賣厝阿明授權提供，更多買房知識可上《賣厝阿明知識+》官網。

關鍵字：看房漏水壁癌淹水生活機能

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