廢校掛醃肉、溫泉館產酒　日本「廢設施再生」成話題帶經濟

記者林瑩真／編譯

日本面臨高齡少子化，許多地區漸漸出現廢棄設施，為了提高經濟效益，不少業者將目光放在廢棄設施上，轉型作為其他工廠，例如將老舊的溫泉館改成釀造啤酒的工廠，或是廢棄的學校教室拿來生產火腿。

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綜合日媒報導，日本大阪一間溫泉會館因為經營者年紀大而關閉，被啤酒業者看上，花費1千萬日幣將66.5坪的空間改造成啤酒製造工廠。男湯是啤酒儲存槽倉庫、桑拿間及澡間用來磨洗麥芽粉、更衣室是啤酒完成品的保存室，有趣的是，為了保留溫泉會館的氛圍，女湯及置物櫃都原封不動。

看似普通的改造，實際上選擇地點也花了不少工夫。啤酒業者透露，溫泉會館的寬大排水管、方便大型機械進出的大門，以及地點足夠引發話題，都是選擇改造成啤酒工廠的理由。

日本各地也有類似舊地改造，帶出經濟效益的例子。包括因搭乘率低而將關閉的島根縣益田市石見機場，豐富植物加上獨特自然環境，被峰農看上，在空地上裝設40個養蜂箱，一年可生產670公斤蜂蜜，一邊在機場販售花蜜，另一邊則將蜂蜜用於餐廳料理，增加收入外，又是一個人氣話題。

另外，秋田縣一間廢棄國小則因為鄰近白神山地，氣候涼爽又有大風，因此將教室作為生火腿工場，製造需要長時間熟成的生火腿；神奈川縣橫須賀市的防空洞遺跡也被改成計程車公司的車庫，除了可以停下8輛車的大空間外，也因為地點偏遠，清晨及夜半啟動引擎不會擾民。

看似隨著少子高齡化所面臨的危機，日本地方政府則用招商、改建的方式，把危機轉為商機，成功提高經濟效益。