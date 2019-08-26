廢校掛醃肉、溫泉館產酒　日本「廢設施再生」成話題帶經濟

記者林瑩真／編譯
日本面臨高齡少子化，許多地區漸漸出現廢棄設施，為了提高經濟效益，不少業者將目光放在廢棄設施上，轉型作為其他工廠，例如將老舊的溫泉館改成釀造啤酒的工廠，或是廢棄的學校教室拿來生產火腿。
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綜合日媒報導，日本大阪一間溫泉會館因為經營者年紀大而關閉，被啤酒業者看上，花費1千萬日幣將66.5坪的空間改造成啤酒製造工廠。男湯是啤酒儲存槽倉庫、桑拿間及澡間用來磨洗麥芽粉、更衣室是啤酒完成品的保存室，有趣的是，為了保留溫泉會館的氛圍，女湯及置物櫃都原封不動。
看似普通的改造，實際上選擇地點也花了不少工夫。啤酒業者透露，溫泉會館的寬大排水管、方便大型機械進出的大門，以及地點足夠引發話題，都是選擇改造成啤酒工廠的理由。
日本各地也有類似舊地改造，帶出經濟效益的例子。包括因搭乘率低而將關閉的島根縣益田市石見機場，豐富植物加上獨特自然環境，被峰農看上，在空地上裝設40個養蜂箱，一年可生產670公斤蜂蜜，一邊在機場販售花蜜，另一邊則將蜂蜜用於餐廳料理，增加收入外，又是一個人氣話題。
萩・石見空港｢空港はちみつ｣— RiN (@papillonnage7) August 5, 2019
島根県益田市の石見空港の敷地で育てられているミツバチから採れる「空港はちみつ」が人気ですよ
季節によって変わる風味を是非パンのお供に#ZIP朝ごはん#島根県 pic.twitter.com/CCPnos0su9
另外，秋田縣一間廢棄國小則因為鄰近白神山地，氣候涼爽又有大風，因此將教室作為生火腿工場，製造需要長時間熟成的生火腿；神奈川縣橫須賀市的防空洞遺跡也被改成計程車公司的車庫，除了可以停下8輛車的大空間外，也因為地點偏遠，清晨及夜半啟動引擎不會擾民。
看似隨著少子高齡化所面臨的危機，日本地方政府則用招商、改建的方式，把危機轉為商機，成功提高經濟效益。