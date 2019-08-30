小強廚房趴趴走！他1個寶特瓶「一晚抓8隻」成果超豐碩　學起來實用炸

▲這成果也太驚人了吧！（圖／翻攝自廚藝公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

明明已經每天打掃，但家中廚房還是會看到蟑螂，讓許多家庭主婦都很頭痛。一名男網友就表示，「要吃出好料理，吃出健康，廚房衛生是首要條件～」認為廚房難免都會有蟑螂出沒，但不及時抓起來就會越生越多，黏蟑螂的板子效果又很差。接著他提供另一種方法，一個晚上就抓到8隻，成效相當驚人。

這位男網友在臉書《廚藝公社》貼文，表示廚房難免都有蟑螂出沒，但不及時抓起來會越生越多，「以前我買過黏蟑螂的黏板，結果效果其差，抓不到蟑螂卻抓到一堆壁虎，很頭痛。」接著他透露另一個超有效的好方法，「我昨天幫朋友做的，一晚就抓到8隻蟑螂，小強一家大小全部入住新家。」

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▲原PO用自己的方法，一晚抓到8隻蟑螂。（圖／翻攝自廚藝公社）

原PO笑說「7月份，希望它們不會回來找我」，並貼出作法，有除蟑煩惱的網友可以做來抓看看：

1：準備一個大寶特瓶

2：把寶特瓶頭含些瓶身剪去

3：把瓶身剪去1/3掉

4：準備四張衛生紙對折，對折後沾些水，放入瓶身底部

5：在衛生紙上放入一大湯匙的糖

6：在衛生紙上放上適量的肉燥及湯汁

7：把瓶頭倒扣入瓶身

最後就將成品直放在放在蟑螂常出沒的地方，「或靠陰暗牆壁角落，等蟑螂來吃」，不過放之前要記得在瓶身內部周圍抹上適量的沙拉油，防止蟑螂爬出來。原PO也補充幾點，「寶特瓶也可以用超大的那種，會抓越多」、「不放肉燥也可放入適量啤酒也行」、「瓶身要放直立的，底部要稍微固定住，以防倒下。」

▲原PO說，這個方法不用擔心會長螞蟻。（圖／翻攝自廚藝公社）

原PO還開玩笑，「抓到可以火燒、餵魚、做三杯、或十大酷刑」，也說這個方法不用擔心長螞蟻，「螞蟻下去會被（水跟糖）的糖汁黏住爬不出來。」看到貼文後，其他人紛紛留言，「這篇太厲害了！必須推啊」、「謝謝！好實用」、「入社一段時間了，這篇我最感興趣，最認真看。」

也有不少網友提供自己的作法，「我用蟑螂屋+【比菲多葡萄軟糖】抓超級多，2天應該可以快半盒」、「真心推薦無毒水溶性商品」、「你拿鋁罐啤酒喝到剩1/4然後放著，明天也是滿的」、「玻璃啤酒喝剩一些，靠在牆邊，放斜斜的，也可以抓蟑螂喔」、「我弟用洋蔥、砂糖、奶粉、麵粉、硼砂做成diy蟑螂誘餌後，我家的蟑螂就此絕跡。」

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