24小時健身房拓點江子翠　開店2年半8月底將閃撤

▲「Anytime Fitness板橋店」8月底將結束營業。（圖／翻攝自Googlemap）



記者黃靖惠／綜合報導

現代人注重體態、越來越多人有運動習慣，業者看準背後無限商機，近年紛紛走入社區展店，但近期國際連鎖健身房、標榜24小時不打烊的「Anytime Fitness」，在板橋捷運江子翠站旁開店2年半，現在卻傳因營運調整，將在本月底停止營業，引發網友討論。

「Anytime Fitness板橋店」關店消息一出，立刻被分享至「我是板橋人」臉書社團，引起居民討論，甚至有人徵詢網友希望什麼樣店家進駐，對此網友紛紛留言表示，「開二輪電影院好了」、「成吉思汗」、「開間松屋或漢堡王應該不錯」、「吃到飽火鍋」、「壽司郎或藏壽司」。

「Anytime Fitness板橋店」位在「龍之邦」社區1、2樓店面，兩層樓加總坪數78坪，位於雙十路二段及文化路二段交叉口，周邊生活機能絕佳，除了有緊鄰捷運站口，且附近有全聯、摩斯漢堡、屈臣氏，與新板特區只隔捷運兩站。



▲「Anytime Fitness板橋店」8月底將結束營業。（圖／翻攝自「Anytime Fitness板橋店」臉書）

當地居民也表示，「民眾在江子翠生活、食衣住行不成問題，附近以純住宅為主，附近就有3間健身房，除了Anytime Fitness以外，另有Worldgym、健身工廠2間，同性質競爭對手多，再來商辦大樓少，且金融業、銀行等行業居多，因而潛在需求24小時健身房的族群偏低。」

信義房屋板橋江翠店主任黃浩銓表示，該店在捷運江子翠站生活圈範圍內，且前方有雙十路、文化路兩條主要幹道，兩側被劃為示範道路、沿街都有騎樓、適合行人徒步，因而周邊店面十分搶手，吸引生活用品、連鎖餐廳業者進駐，附近店面租金行情，單坪約落在1000～1200元，非常適合銀行、餐飲業者進駐。

東森房屋板橋文化路加盟店蔡姓房仲表示，該店雖在捷運站旁，具有捷運帶來人潮效應，但實際出入口在文化路二段巷弄內，店租較臨路那一面低，推測70、80坪店租約10萬元左右，不過捷運周邊少有坪數在30坪以上的店面，因而此物漸稀少。