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好市多買捕蚊燈！底盤一開「陣亡敵軍全變了」他震驚　網笑虧：根本大賺

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▲好市多買捕蚊燈！收集盒一開「屍體大軍全變了」他震驚　網：一機兩用賺到了。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲這台捕蚊燈是「不務正業」，還是「多才多藝」XDD。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

炎炎夏日討厭的蚊子大軍肆虐，民眾們則紛紛祭出各種防蚊器具應對，一名網友在好市多買了台電子捕蚊燈，沒想到打開收集盒，黑壓壓的一片竟不是蚊子，這樣的結果讓他哭笑不得；而網友們也全驚呆，直呼這台根本一機多用、CP值超高。

網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享買來的捕蚊燈，「我不敢相信我的眼睛，這是捕蚊燈，蒼蠅來幹嘛，誘蚊波長？」只見機體下方的收集盒打開，裡面「橫屍遍野」，看來戰果頗豐，但陣亡的大部分都是蒼蠅，反倒是蚊子只有少少幾隻。

▲好市多買捕蚊燈！收集盒一開「屍體大軍全變了」他震驚　網：一機兩用賺到了。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲仔細看還是能找到蚊子啦。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

意外的發展讓原po傻眼，而網友們也紛紛笑虧，「你家蒼蠅也太多了吧」、「研究證實蒼蠅比蚊子還笨」、「根本是補蒼蠅燈...我也要來買一台」、「一燈兩用物超所值，但話說你家蒼蠅怎麼那麼多啊」、「賺到了，蒼蠅比較難抓」、「我覺得捕蚊效果差，驅蚊可以，捕一些雜七雜八的也可以」

有趣的是，不少人好奇，為何家裡會有這麼多蒼蠅？對此，有知情網友解釋，原po是賣烤鴨的，因為食材多，所以蒼蠅也跟著多。另外，也有人分享自家的奇葩收穫，直說「我的是...壁虎先生躲在底盤吃到飽」、「其實捕蚊燈也可以拿來補螞蟻的唷！我家的就補了一堆螞蟻」。

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關鍵字：捕蚊燈好市多蚊子蒼蠅

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