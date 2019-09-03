百萬預算內成家！25坪老宅改造北歐工業風　網讚：CP值超高

記者吳鎮良／綜合報導

想用百萬預算打造一個溫馨的家，除了確認好裝潢風格外就是找對設計師了！簡約純淨的北歐風遇上原始不加修飾的工業風，相互交融出的自然無壓感受，是屋主嚮往的居家場景，王鼎元設計師運用木皮與輕淺色調作為空間基底，調和出溫暖舒適的場域氛圍，再透過燈光、家具及軟件的點綴，賦予生活豐富的表情變化。

從玄關起始，一股溫潤質感隨著木地板的鋪陳蔓延一室，開放式的公共空間中，透過深色系的木紋家具來界定場域機能，像是入門處的半高鞋櫃，巧妙劃分出落塵區，並延伸至客廳壁面，成為電視牆的視覺展示；或是餐廚區的木紋餐桌，與中島吧檯相連，創造出便利且實用的生活機能，寬敞流暢的活動動線，更增加家人間的親密互動。

▲相互串聯的餐廚區，透過木地板與深色地磚的搭配，明確劃分出廚房與餐廳機能。（圖／翻攝自幸福空間，下同）



▲整體以簡約的北歐風格為基調，並利用軌道燈帶入些許工業風質感。



王鼎元設計師依據房屋原本的結構，來做適當格局變更，盡量不要去動到結構，而這點也和屋主的裝潢理念非常相似。屋主吳小姐說，「之前的設計師會想要把空間放大，所以就要動到滿多的牆面，但王設計師的中心思想是動格局的時候是該動的動，不動的就盡量謹慎去處理，所以這是我們選他的原因。」

▲開放式的空間中，以中島吧檯作為客廳與餐廚區的機能界定。



來到臥室空間，整體設計延續公領域的調性，柔和的百合白鋪陳壁面，床頭則以淺灰色做搭配，形塑簡約紓壓的休憩氛圍，在沒有多餘的裝飾設計中，僅添購幾組簡單實用的家具，讓睡眠區回歸乾淨與純粹。此外，因屋主夫妻希望在主臥空間也能有獨立的衛浴，「築鼎視覺空間設計/感知工程有限公司」特別將原先放置大型衣櫃的角落，改造成以玻璃隔間界定的衛浴機能，並增設一道牆面，規劃出更衣室空間，讓生活機能更完整，貼心滿足男女主人內心的期盼。

值得一提的是，王鼎元設計師替屋主吳小姐在百萬預算內，打造出北歐工業風的照片在網路上曝光後，目前已累積13萬的點擊數，網友們看了紛紛留言表示，「以100萬的預算來說，能有這樣的風格，很超值！」、「CP值超高」、「除濕機的安裝和位置證明設計師心思慎密，考慮得很周全」、「有固定看幸福空間的人，就多少了解基本架構都要重整的，所以這樣預算蠻厲害」。

▲柔和淡雅的色調與燈光，搭配溫潤質地的木紋餐桌，形塑溫馨的用餐氛圍。