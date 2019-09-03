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百萬預算內成家！25坪老宅改造北歐工業風　網讚：CP值超高

ETtoday房產雲

記者吳鎮良／綜合報導

想用百萬預算打造一個溫馨的家，除了確認好裝潢風格外就是找對設計師了！簡約純淨的北歐風遇上原始不加修飾的工業風，相互交融出的自然無壓感受，是屋主嚮往的居家場景，王鼎元設計師運用木皮與輕淺色調作為空間基底，調和出溫暖舒適的場域氛圍，再透過燈光、家具及軟件的點綴，賦予生活豐富的表情變化。

從玄關起始，一股溫潤質感隨著木地板的鋪陳蔓延一室，開放式的公共空間中，透過深色系的木紋家具來界定場域機能，像是入門處的半高鞋櫃，巧妙劃分出落塵區，並延伸至客廳壁面，成為電視牆的視覺展示；或是餐廚區的木紋餐桌，與中島吧檯相連，創造出便利且實用的生活機能，寬敞流暢的活動動線，更增加家人間的親密互動。

超高CP值！老宅改造成北歐工業風。（圖／翻攝自幸福空間）

▲相互串聯的餐廚區，透過木地板與深色地磚的搭配，明確劃分出廚房與餐廳機能。（圖／翻攝自幸福空間，下同）

超高CP值！老宅改造成北歐工業風。（圖／翻攝自幸福空間）

▲整體以簡約的北歐風格為基調，並利用軌道燈帶入些許工業風質感。

王鼎元設計師依據房屋原本的結構，來做適當格局變更，盡量不要去動到結構，而這點也和屋主的裝潢理念非常相似。屋主吳小姐說，「之前的設計師會想要把空間放大，所以就要動到滿多的牆面，但王設計師的中心思想是動格局的時候是該動的動，不動的就盡量謹慎去處理，所以這是我們選他的原因。」

超高CP值！老宅改造成北歐工業風。（圖／翻攝自幸福空間）

▲開放式的空間中，以中島吧檯作為客廳與餐廚區的機能界定。

來到臥室空間，整體設計延續公領域的調性，柔和的百合白鋪陳壁面，床頭則以淺灰色做搭配，形塑簡約紓壓的休憩氛圍，在沒有多餘的裝飾設計中，僅添購幾組簡單實用的家具，讓睡眠區回歸乾淨與純粹。此外，因屋主夫妻希望在主臥空間也能有獨立的衛浴，「築鼎視覺空間設計/感知工程有限公司」特別將原先放置大型衣櫃的角落，改造成以玻璃隔間界定的衛浴機能，並增設一道牆面，規劃出更衣室空間，讓生活機能更完整，貼心滿足男女主人內心的期盼。

值得一提的是，王鼎元設計師替屋主吳小姐在百萬預算內，打造出北歐工業風的照片在網路上曝光後，目前已累積13萬的點擊數，網友們看了紛紛留言表示，「以100萬的預算來說，能有這樣的風格，很超值！」、「CP值超高」、「除濕機的安裝和位置證明設計師心思慎密，考慮得很周全」、「有固定看幸福空間的人，就多少了解基本架構都要重整的，所以這樣預算蠻厲害」。

超高CP值！老宅改造成北歐工業風。（圖／翻攝自幸福空間）

▲柔和淡雅的色調與燈光，搭配溫潤質地的木紋餐桌，形塑溫馨的用餐氛圍。

關鍵字：幸福空間老屋翻新王鼎元侯武德築鼎視覺空間設計感知工程有限公司

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