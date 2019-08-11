「不買房族」崛起！ 90後年輕人曝3大因素不買房

▲少子化浪潮來襲。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃靖惠／綜合報導

全台因低薪、高房價推升出現不婚不生的頂客族，現在更出現另一批1990年後出生的年輕人成為「不買房族」，品嘉建設創辦人、老屋改建協會理事長胡偉良分析，1990年出生年輕人，逐漸成為社會新力量，但因低薪、高房價，且這群人當中多數屬於獨生子女，能夠繼承長輩遺留下的房產，也成為未來「不買房的一代」，預測「10年、20年房地產將面臨愈來愈少人買房的新局面。」

內政部戶政司最新統計，今年上半年死亡人數與新生兒數出現交叉點，比國發會先前預測2020年再更提早發生，雖然仍有半年未納入統計，也引發各大論壇與房價關聯性。有人認為少子化會成為房價最大殺手，未來房地市場將會崩盤，但另派人則認為少子化反而讓疼愛下一代的家長，更願意掏錢替孩子買房。

不過這波討論聲浪中，也出現一批年輕人認為，未來房市將崩盤不願意買房。胡偉良分析，1990年出生後年輕人逐漸成社會新力量，但是90後基本大多是獨生子女，對於買房、有房的觀念較薄弱，也是號稱「不買房」的一代，預測「10年、20年房地產將面臨愈來愈少人買房的新局面。」

胡偉良表示，全台六都房屋均價都超過20萬元，平均1間房子動輒7、8百萬以上，更不論在台北市每間房屋總價1500萬元以上，若考慮買房，再加上養孩子成本可能成倍增加，這也導致90後年輕人未來不想買房和生小孩趨勢。

他認為，1990年後出生的年輕人不想買房的主因有二，一是大部分90後會繼承60後的房產；二是大部分90後的收入過低，負債太高，90後人均負債已遠遠超過其年收入，自己都沒養活，還能撫養下一代嗎？

所以，胡偉良認為，新生人口可能進一步下滑，即使政府有望全面鼓勵生育，90後也可能「力不從心」，長遠來看，隨著新生人口減少，買房人數降低，可能會對房價造成較大的下壓力。