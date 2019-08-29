民宿洗手台「變一地殘骸」客神速退房...老司機全笑了　內行一看：這種超危險

▲慘不忍睹阿。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

馬來西亞一名女老闆日前剛到公司，員工就匆匆上前會報，表示前一晚的房客，把洗手台弄破了，她聞言迅速前往事發地點，驚見洗手台碎了一地，景象十分慘烈，不過幸好房客並沒有受傷。而老司機們見狀瞬間懂了，不禁笑虧「解鎖浴室的成就...可惜失敗」、「應該先問一下，屁股有沒有受傷」。

這名女老闆在「爆廢公社公開版」發文表示，「剛到公司...員工告訴我，昨晚租房的房客洗臉時把臉盆都洗破了，真的那麼容易破壞嗎？求解？」只見洗手台「全面瓦解」，殘骸散落一地，彷彿剛經歷了一場激烈的戰役。

女老闆提到，房客沒有受傷，只告訴員工「洗臉盆破了」之後，便迅速退房離開；而她也將掛式洗手台，改成有支撐架的款式，避免類似悲劇重演。不少網友回應，「人沒受傷就好，不然後續麻煩更多」、「客人沒受傷比較重要」、「也不一定是在上面『喝可樂』爆的。小時候我和弟弟在旁邊刷牙就爆了，牙膏汁嚇到喝進去，所以有記憶」、「使用不當、瑕疵、品質問題、安裝方式都會造成破裂，要慶幸沒人受傷」。

▲像這種檯面式洗手台就安全很多，造型也美觀。示意圖，與本文無關。（圖／幸福空間）

另外，許多老司機則心領神回，紛紛直呼「坐在上面做羞羞臉的事才壓壞的吧」、「依照我看破裂的碎片，估計有個人坐在上頭」、「看來是表演高難度動作弄壞的」、「坐在上面ooxx吧」、「鐵路便當累了上去休息」。

事實上，這種下方沒有支撐、只在牆上鎖螺絲的簡易洗手台，是非常危險的，再加上使用者擠壓、甚至坐在上面，不僅會害螺絲鬆脫，還可能使陶瓷產生裂痕破碎；當然也可能因老舊、或長期潮濕導致螺絲生鏽而釀禍。

總之，最好是加裝瓷腳防護或支架，至於與儲物櫃結合的檯面式洗手台，更是時下流行的選擇，除了比較安全外，也能多出收納空間。

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