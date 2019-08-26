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入手30年4樓公寓！「想重做水電管線」師傅勸留冷水管　過來人：還是要換

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▲▼買房,中古屋,宿舍,屋齡,老房子,出租,租屋,水費,電費,水表,電表,老公寓。（示意圖／PAKUTASO）

▲原PO最近入手30年4樓公寓。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名網友日前入手一間30年的4樓公寓，但因為室內熱水管漏水，導致牆壁壁癌，他便打算全部水電管線打掉重做。工程包括浴室打到見紅磚，重做防水跟磁磚，電線、熱水管更換，但水電師傅建議冷水管沒有漏不用換。原PO忍不住請益「有點猶豫到底要不要換冷水管，不知道有沒有比較好的建議可以給予指導？」

這位網友在PTT的home-sale板上發文，請益老公寓冷熱水管修繕問題，「最近終於入手一間30年4樓公寓，原始屋況，室內熱水管漏水導致牆壁壁癌」，他打算全部水電管線打掉重做，浴室也打到見紅磚重做防水跟磁磚，電線、熱水管更換這邊都沒什麼問題。

但冷水管部分，水電師傅認為因為沒有漏，外加走的管線也跟熱水管不一樣，所以不用換，「他說如果真的要換，要放棄原有管線，要從頂樓走外部明管到陽台接室內，再走牆壁或地板。」

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▲工人,施工,工地（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO希望水電管線都打掉重做。（示意圖／Pixabay）

原PO說，他的想法是冷水管已經用30年了，怕5年10年後會漏水會更麻煩，而且反正現在牆壁、地板都拆開了，就順便一起重作，「後來跟水電師傅一聊才知道跟想的不太一樣，上網google，也看到一些水電師傅說水管有漏在處理就好，沒事不要去動它」，讓原PO很猶豫到底要不要換冷水管。

看到貼文後，其他人紛紛留言，「如果今天是要全部打掉重新埋管線，你的想法沒錯，還不如冷熱水管都換一勞永逸，不過師父也沒騙人啦！本來運氣差是有可能新水管沒換好漏水」、「冷水管如果是鑄鐵管還是要考慮換吧，會慢慢生鏽爛掉，水長期接觸的地方，都會變慢慢變紅色的。」

就有過來人建議原PO最好一次換一換，「我家是40年老房子，之前就是只換熱水管，現在水管雖然沒漏，但冷水管流出的水都因為水管鏽蝕會黃黃的，很煩」、「請一次處理完，我當時就是沒處理，隔一年又花錢處理」、「幹管全換新，走上配管，下來再打進牆就好，不然日後出問題很麻煩，趁這次裝潢解決。」

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