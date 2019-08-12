25歲靠自己「買3000萬元房」！他好奇創業成功很容易？網勸：死的也不少

▲網友指出，靠自己創業成功確實有可能，但失敗的也很多。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友在PTT發文提到，最近在網路論壇《mobile01》看到2位年輕人沒有仰賴長輩出資，靠自己力量白手起家，25歲就已經賺進千萬元，也有能力買得起3000萬以上的房子，不過，「我看過身邊創業最成功的，也是到了三十幾歲才買2500萬的房子」，所以讓他很好奇為什麼很多網友「年紀輕輕就創業成功成為有錢人？」

原PO表示，他看到論壇上其中一人大學時期創業做貿易投資，25歲就能開出3500萬元的預算來買房，另一人也是靠自己雙手打拼出一番事業，同樣25歲已經花3000萬元買下台中的房子，但自己身邊似乎沒有這種20歲出頭就創業成為有錢人的例子。

▲不少網友留言，創業很需要人脈與資金。（圖／123rf）



網友表示，其實創業成功的案例很多，但失敗甚至負債的也大有人在，「你只看到成功的，更多的是失敗的」、「有方法就可以唷，這時代其實比以前更容易創業成功，當然陣亡的更多就是了」、「學生時期只看到成功的例子，看越多才知道原來意氣風發卻因為局勢變化倒掉的更多」、「這麼年輕成功，靠自己一定有，但死得也是不少，怎不說？」

也有人分享自身採訪經驗，「我本身經常要採訪一些成功的人，確實有採訪到年輕且白手起家並變得富裕的例子。這個世界想透過網路的力量功成名就已經不再只是空想。」「重要的是你能不能想到一個概念，幫助大部分的人解決生活中的某個問題。即便只是娛樂，如果你想到並實踐了，你就是那個成功者。」

但也有部分網友認為，20幾歲就創業成功，應該多少也有靠家人的幫助，「這年頭白手起家10年內賺超過8位數的，100%全都要靠父母帶，沒父母擔保，哪家銀行願意低利借數百萬的創業基金？」「短時間爆富的案例很多，但白手起家25歲爆富不是做偏的就一定是家裡有支援，跟比爾蓋茲創業有87%像。」