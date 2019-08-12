銀髮族泡澡不怕摔　高市推全齡住宅加裝「走入式浴缸」

▲走入式浴缸讓長輩也能輕鬆泡澡。（圖／高雄市工務局提供）

記者陳建宇／高雄報導

相信許多民眾都知道「老人最怕摔」，很多長輩原本還生龍活虎可以到處趴趴走，但一摔之後從此臥床起不來，根據衛福部統計，事故傷害為老人十大死亡原因之一，而其中跌倒又是事故傷害的重要原因，位於高雄市政府的「智慧建築—智慧住宅南部展示區」就展示了「走入式浴缸」，讓長輩能輕鬆泡澡也不怕跌倒。

根據內政部統計，截至2018年3月底為止高雄市65歲以上老年人口超過40萬人，高居六都第3，因此高雄市政府的「高雄厝計劃」自2年前開始，逐步從單純講求節能減碳的「綠建築」，轉型成為兼具全齡住宅概念的「橘建築」。

▲符合高雄厝規範的建案，浴室以截水溝取代門檻。（圖／高雄市工務局提供）

例如「高雄厝計劃」要求浴室門寬須達80公分以上，以利輪椅進出，但更多建商直接將浴室門寬放大到90公分，並規劃截水溝、取代傳統浴室的門檻，讓長輩不擔心被門檻絆倒，輪椅也能更方便進出。

▲走入式浴缸採用側開方式，相對傳統浴缸安全性較高。（圖／高雄市工務局提供）

而「走入式浴缸」則顛覆以往浴缸的使用方式，高雄市工務局表示，考量高齡長輩步態不穩及平衡感問題，使用「走入式浴缸」可以讓長輩輕鬆走入浴缸，不費力就能享受泡澡樂趣，也降低使照護者的負擔，讓沐浴環境更安全。業者表示，「走入式浴缸」通常分為大、中、小等3種尺寸，售價在8.5~10.5萬元不等，運費及安裝費另計，另外，也有附加氣泡、按摩的功能，則另計價。由於地方政府的推廣，也有不少建商正積極詢問該項目，未來不排除可在新建案中，選配此一規劃。