一間套房200萬！「北投三大鬼屋」凌霄大樓　房仲嚇到手刀逃離

▲北投凌霄大樓。（圖／翻攝Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

台北市竟然有一坪僅2開頭的房子！位於台北市北投區中山路，屋齡約35年的凌霄大樓，因靠近地熱谷加上社會案件傳聞，及靈異傳說，多年來導致房價低迷，甚至被稱為四大毒瘤之一。網友上網請教原因，也引起熱議。

北投凌霄大樓的房價為什麼那麼便宜？上網查發現很多人有同樣的疑問，「請問為何這棟大樓被稱為四大毒瘤之一啊？除了吉星確定有發生事情（鬼屋），其他三棟並沒google到啥事情啊！」、「一直很納悶，凌霄大樓房價怎麼那麼便宜，聽說有靈異？曾經有開車經過，覺得空氣清新，環境清幽！但不曉得這社區有什麼原因，漲不動是為什麼？可否專業大大解說？」

多年前有媒體報導，過去北投有不少特種行業，也因此有特定幾棟戶數多、坪數小的有特種行業小姐居住。這樣的社區因此出入比較複雜，曾傳出發生多起自殺案件，事後更頻傳靈異事件，造成房價低迷，凌霄大樓更被北投民眾稱為「北投三大毒瘤」之一，2013年實價登錄資料，更曾出現過14萬／坪。

有房仲曾指出，一群同事去該社區看屋，電梯卻無故停留在曾出事的樓層，本來心想可能有人按到卻離開，但看完下樓又停在該層樓，電梯燈光同時閃爍，當下讓人超毛，加速離開該社區，自己也再也不想接此社區案件。

實價登錄顯示，凌霄大樓近年多成交在2開頭，最近一筆5月9樓9.81坪套房，實價登錄200萬元，每坪20.4萬。其實實際查是否發生什麼案件其實早已不可考，不過網友直言，「號稱台北四大兇宅之一而已」、「1. 房屋老舊，住戶人口複雜，2.交通不便，出門回家大眾運輸工具選擇非常少，3. 鄰近地熱谷，電器3C易故障，4.學區很爛，5.看起來就陰森森的」。