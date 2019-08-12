買凶宅穩賺不賠？投資客慘「卡到陰」　法拍、訴訟纏身

▲皇宮大樓。（圖／翻攝自googlemap）



記者黃靖惠／綜合報導

民眾忌諱買凶宅，但有投資客看準房價低於行情，仍積極進場投資，希望轉手能有高獲利。其中，名列北市中山區凶宅排行榜之一的「皇宮大樓」，最近3年轉手獲利從賺百萬元，開始出現轉手小賠紀錄，且更有1戶凶宅被接手後，不只2次淪入法拍市場，且之後接手屋主更因債務問題，屢屢被訴訟纏身。

「皇宮大樓」位於北市中山區新生北路三段，屋齡41年，樓高11樓，坪數規劃11~47坪，總戶數約346戶，與北市第一凶宅「錦新大樓」相隔不到百公尺，且同在中山區知名凶宅排行榜中。

實價登錄揭露，「皇宮大樓」最近3年轉手交易由賺轉賠，從2017年屋主平均轉手賺百萬元以上，到2018年交易量萎縮剩下1筆，且賠掉將近200萬元，而今年也出現小賠紀錄，顯示轉手凶宅物件，不再如過往是高獲利的保證。

除此之外，「皇宮大樓」4樓某戶曾發生自殺兇案，之後接手屋主因債務問題，讓該戶經歷2次法拍，再接手屋主又因債務問題，屢屢有訴訟纏身，大小衰事不斷。

▼皇宮大樓。（圖／翻攝自googlemap）



台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，目前具備爭議物件較多的社區，市場流通資訊透明，買方價格發揮空間大，因此投資者已不易再見過去高獲利情況，像是40年老屋皇宮大樓，戶數多，坐落地段也不算太好，也不乏爭議新聞，有礙賣相，近1年行情在單價50萬元左右，過去有交易在6、7字頭都算買在高點，眼下轉手虧本機率大。

至於爭議性最大的「錦新大樓」近年轉手獲利也漸漸由賺轉賠，其中14樓某戶淪落法拍市場，歷經三拍都流標，且總底價大砍1000多萬元。

陳炳辰說明，成交均價長期都在3字頭，而該法拍戶當初買在社區最高價，如今法拍價格腰斬也只是剛好在社區合理價，即便有帶租約、高樓層、非事故屋等優勢，但由於社區特殊狀態廣為流傳，加上房市尚未復甦，都難奇蹟式逆轉社區身價。