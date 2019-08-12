苦等6年房價不跌「反漲300萬」！他為了妻兒心一狠買下了　網：現在進場是對的

▲他6年前看上的高雄三民區透天厝大約1200萬元。（示意圖／記者陳建宇攝）



記者黃可昀／綜合報導

高雄一名男網友在網路論壇《mobile01》表示，他6年前結婚時計畫要買房，但當時三民區的透天厝至少都要1000萬元，讓他實在下不了手，打算先觀察幾年再購屋，想不到這6年來屋價始終沒下跌，反而還不停往上漲，讓他決定狠下心來不能再猶豫，今年剛好看到一間滿意的房子便立刻買下，雖然「老婆當時一直問我說我們會不會買在最高點？」但其他網友紛紛點出，「說實在的再半年，會有明顯的升幅，時機點這時進場應該是對的。」

▲原PO安慰老婆，「自住的不要去想太多，不然住得不開心。」（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO表示，6年前和老婆決定先將老屋當作新婚房，等房價下跌再出手，直到2年前準備迎來第二胎，開始找房時才發現，「無奈...這些日子根本沒跌，反而更貴！」高雄三民區屋齡15年以下、有車庫的透天厝6年前成交價1200萬元，2018年已經飆破1500萬元，讓他頓時感到很心急，深怕繼續等下去房價只會更貴。

有類似經驗的網友指出，「6年前也買了房子，當初買800萬90坪，今年鄰居賣了1000萬左右。」「三年前買的預售屋，今年交屋，看了一下實登也是漲大概兩成」、「當大家好幾年前陸續買房時候，也是一直說房價會跌～硬是不買要用租的，結果白租好幾年，去年買了～本來可以買蛋黃，現在只能買蛋白！」「大部分在網路勸人別買在高點的人，都是房東。不然誰來租房子幫忙付房貸呢？」

也有人認為，其實房價不是沒跌，而是要看區域，「房子不是沒跌，也不是沒漲，因為現在想買房的、看得上的，地點都不錯，外加房屋不舊，所以都沒跌，你看不上的那些就是跌價區了。」