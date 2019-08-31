固定利率抵押貸款創新低！　美國8月第一週平均3.60％

▲美國房產市場受全球經濟因素影響震盪。（圖／pixabay）
記者張靖榕／綜合外電報導
美國企業「房地美」（Freddie Mac）針對美國抵押貸款市場進行最新調查，2019年8月第一週，美國30年期固定利率抵押貸款降至3.60％，達到2016年11月以來的新低。
綜合外電報導，由美國聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）直接監管的「房地美」調查指出，30年期固定利率抵押貸款（Fixed rate mortgage，FRM）平均為3.60％，8月截至8日當週平均為0.6點，低於上週平均的3.75％；2018年同期，30年的FRM平均為4.59％。
調查指出，15年期FRM平均為3.05％，平均為0.5點，也低於前一週平均的3.20％，更低於2018年同期的4.05％。至於5年期國債指數混和浮動利率抵押貸款（ARM），平均為3.36％、0.3點，低於上週平均的3.46％；2018年同期的5年期ARM則為3.90％。
房地美首席經濟學家凱特（Sam Khater）表示，金融市場的商業信心疲弱與消費者心理，兩者間正在拉鋸，「貿易逆差與製造業前景不樂觀，導致商業信心下降，但消費者對於強勁的勞動力市場以及低利率仍有信心，因此房屋銷售的勢頭還能夠挺進秋季。」