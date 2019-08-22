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租屋也要7天鑑賞期！網虧：你以為買家電嗎？

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▲▼整層公寓出租,租屋,台北市,北投區,租屋。（圖／記者張菱育攝）

▲在外租屋不像網路購物有鑑賞期，租了就不能要求房東退押金。（示意圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

在網路購物有7天鑑賞期，但是如果是租屋也有鑑賞期嗎？一名網友在臉書社團詢問，「租屋現在有鑑賞期嗎？」專家表示，「坊間鑑賞期是適用於網路購物，在一般實體通路上並不適用，如果租屋需要鑑賞期，需經過房東同意。」

一名網友在臉書《新北市租屋網，房東盡量PO》提問，「租屋現在有什麼7天、30天鑑賞期嗎？期限內不喜歡，押金不可以沒收，需全退，有這條規定嗎？」

針對這樣異想天開的問題，眾多網友回應兩極化，「只聽過契約審閱期，沒聽過什麼租屋鑑賞期耶」、「你是以為在買家電嗎？還鑑賞期咧」、「我不愛酸人，但是看到這麼多酸文…鑑賞不是試用期，租屋又不是商品…」、「穩賺不賠阿，去日租的民宿和旅館是租心酸的嗎？」、「都不用付房租了，住個幾天再換別間住」。

但也有網友替原PO緩頰表示，「應該有7天鑑賞期，去年我買『捷運儷境』，就有申明7天內不想買，訂金一毛不扣退還」、「租屋要看房東，我去年有碰到一組客人，看屋後訂金下5000元，預定5天後簽約，第3天打電話來要取消，我591租屋廣告也下架，我體恤上班族賺錢不易，我訂金5000元原封不動退給他，其實我可以沒收，所以這要看房東心態」、「其實跟房東溝通，房東同意還是會退的」。

▲▼一名網友在臉書提問，「租屋現在有什麼7天、30天鑑賞期嗎？」網友回應一片酸爆。（圖／翻攝臉書《新北市租屋網，房東盡量PO》）

▲網友回應一片酸爆。（圖／翻攝臉書《新北市租屋網，房東盡量PO》）

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，坊間鑑賞期是依《消保法》第19條第1項特種買賣（通訊與訪問交易）規定，消費者得於收到商品7日內無條件退貨，不需負擔任何費用或對價，一般適用網路、電視購物、電話行銷、路邊推銷等，在實體通路上並不適用。

徐佳馨說，租屋是兩方在民法基礎下的契約行為，如果需要有鑑賞期，需房東同意，不過實務上會因為變數與風險太大，不容易有房東願意。

關鍵字：租屋臉書鑑賞期押金住商不動產

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