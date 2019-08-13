「包租一場空」大學城找嘸學生租套房　房東忙改格局換租小家庭

▲景文科大附近安忠路段近期多招租。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

少子化浪潮下，外界預期大學城旁租屋市場量體，呈現雪崩式下滑，甚至上演找不到租客大逃殺現象，而新北市山區「景文科技大學」離校區最近安忠路段，少有商家，且沿街懸掛招租廣告，顯得十分荒涼，也因為有感學生數減少，原先市場釋出小套房產品，也紛紛改為2～3房的主流產品。

景文科大學周邊學生租屋市場，除有校內提供宿舍外，另外部分會選擇安德街、安康路二段、安忠街等，相對熱鬧區塊。記者實地走訪校園附近觀察，發現正對學校的「安忠路」段上，沿街掛滿套房招租廣告，且除了1間影印、1間乾洗店、以及早餐店、7-11便利商店以外，並無其他小吃店、採買生活用品的商店。

▼景文科大附近多學生出租套房。（圖／記者黃靖惠攝）



不僅如此，「安忠路」附近住宅少有中古大樓，多是老舊公寓或者平房，且一旁「台貿八村」眷村因遭國防部拆除荒廢，四周也顯得荒涼可怕，當地居民也表示，景文科大學生量體本來就不大，最近學生數量有感下降，周邊也陸續掛出租廣告。

大家房屋新店安民加盟店店東周天龍表示，景文科大的學生數量體不大，且校區附有宿舍，且學生數有感減少，原先建商推出的學生套房產品，也紛紛改轉2~3房型物件，其中包括安忠路「樂活」社區，原先推出小套房產品，希望吸引包租公入手，但後來學生量體不大，又再為2~3房型產品，反而受到年輕族群、或是小家庭青睞。

▼景文科大附近多學生套房招租。（圖／記者黃靖惠攝）



他表示，除安忠路段有學生租屋客群外，另外多數會遠至最熱鬧「安德街商圈」，不只有麥當勞、屈臣氏、全國電子、區公所、停車場、全聯、頂好等生活機能方便，且也有密集公車班次，能夠往返新店市區。

他指出，「安德街商圈」4、5坪學生分租套房，每月租金6、7千元，一般房東多將老舊公寓隔間再分租，以一間老公寓總價700～800萬元，單坪價格22～28萬元，投報率有4％。

▼景文科大。（圖／記者黃靖惠攝）



台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，在安坑輕軌與環狀線尚未通車，鄰近山區的該處，生活便利性稍嫌不足，該校學生若須租屋當地會以山下安坑為主，平均租金單價1000元左右。

買賣價格方面，達觀國中小、往玫瑰中國城、雙城國小區塊，平均單價落至20萬元左右，屋齡多偏高，雖然成功出租投報可高達4%，但在區域房市未來成長有限，加上少子化衝擊學生租屋量體，有意作包租公的投資者並不一定買單。

▼離景文科大最近的採買地點在安忠路、安德街與安康路二段交界的「安德街商圈」。（圖／記者黃靖惠攝）

