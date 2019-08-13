浴室剛裝潢好出現「神秘紅漬」洗完又出現！　專業網友一看：你家新大樓吧？

▲浴室內的水漬呈現偏紅色。（圖／翻攝自mobile01，下同）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友家裡的浴室不久前剛裝潢完畢，但才使用沒幾天，竟然馬桶、洗手台邊緣等等碰到水的地方都出現紅漬，而且清洗後過不久又會再度出現，怎麼洗都洗不乾淨，令他十分困擾。照篇貼文就釣出專業網友解答，「我剛搬去新大樓也有這個問題」，只要保持通風且乾燥，過一段時間紅漬就會消失。

▲紅漬清洗完沒幾天又會再度出現。



這名網友將照片PO到網路論壇《mobile01》向其他人求救，有人猜測「房子水質問題吧」、「聽說是大腸桿菌滋生的顏色」、「請問樓主住哪？像嘉義市就會有這個問題，據說是鐵質多」、「檢查一下共用水塔...說不定有死貓死狗等」。

▲有網友表示，通常是新大樓才會出現這個問題。



也有人提到，如果仔細看紅漬是呈現粉末狀，那很有可能是裝潢時留下的塵土，「挖到牆面的紅磚留下的粉末，我重做浴室時就是這樣」、「你家是新大樓吧，我剛搬去新大樓也有這個問題，不過會慢慢改善。」還有網友查到資料顯示，「這種現象係黴菌滋生所致，常出現於新房子或建物新裝潢，因搬遷塵土在空氣中飛揚散播，加以環境潮濕通風不良狀況下，於潮濕地面或容器水痕處發生。」

台灣自來水公司過去也回答過這個問題，「可能為剛使用時水塔管線設備之積水中鐵氧化物較多，用水後導致衛浴表面積存較多鐵氧化物所致。此經清洗及使用一段時間後，這種現象應可消除。」