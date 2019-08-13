60萬買校區套房　投報率有8%？早餐店嘆：學生少一半才是重點

▲東方設計大學學校評價高，但也受到少子化影響，附近學生套房空租多。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

台灣少子化愈來愈嚴重，情況也延燒到各級學校，尤其大專院校的新生註冊率逐漸降低，入學的人少讓周邊的套房也開始跳腳，例如位於高雄市湖內區的東方設計大學，周圍就出現套房供過於求的狀況，部分區段的店面也開始沒落。

根據今年3月「世界人口綜述(World Population Review)」網站所揭露的數字，台灣2019年的出生率為1.218，在全世界200個國家敬陪末座，少子化問題嚴重。而少子化衝擊不少產業，例如補教業就受創嚴重，大學附近的包租公、包租婆更是發愁。

▲學生人數減少，學生套房價格也不高。（圖／記者陳建宇攝）

例如位於高雄市湖內區的「東方設計大學」附近學生套房就有空租狀況，東森房屋高雄路竹每每加盟店店東林峻央表示，該校以設計、動畫、影視藝術等科系較知名，學校評價也很不錯。但《ETtoday新聞雲》實際在591租屋網上搜尋，光是湖內區就有將近60個待租物件，而這些待租物件絕大多數都位於東方設計大學周邊。

學生減少的狀況周邊店家最清楚，東方設計大學對面的早餐店老闆娘就表示，在她的印象現在東方的學生比起全盛時期大約減少一半。而根據教育部資料，該校2018年新生註冊率為60.34%，學生總數為3600人。

▲東方設計大學對面的舊大樓有不少出租物件。（圖／記者陳建宇攝）

林峻央表示，少子化對學校的影響非常大，東方設計大學的學生確實減少許多，加上周邊的學生套房供給量大，造成供過於求的狀況，包括東方設計大學對面、6棟屋齡超過20年的大樓，就有許多物件出租，有適合3~4人合租的3房，平均每人租金約3000~4000元。這些大樓裡也有個人套房，坪數約5坪，租金則約3500~4000元。

▲大湖夜市附近有許多透天產品就是設計為學生宿舍。（圖／記者陳建宇攝）

林峻央指出，另外在大湖夜市周邊，更有許多屋齡約10年內的透天別墅，都規劃有6個房間，就是專賣給想當包租公、包租婆的客人，像這樣的「透天學舍」每個套房的坪數較大，約有6~7坪。

再加上，東方設計大學本身也有宿舍，1位該校的陳同學就表示，學校宿舍1個學期費用是1.1萬元，相較外面的學生套房較便宜，也不用負擔水電費，但是校內宿舍也仍有空床位。

▲林峻央認為房東必須將自己的出租物件做出差異化，才能吸引學生族群。（圖／記者陳建宇攝）

學生人數減少、但套房物件還是那麼多，就造成東方設計大學周邊套房供過於求的狀況，林峻央指出，房東如果想要自己的套房可以租出去，就必須要做出差異化，例如用更新、更好的家具及家電，或是提供速度更快的網路，才能吸引珍貴的學生族群。

但奇怪的是，即便東方設計大學附近的學生套房競爭激烈，只要有套房產品釋出還是馬上有人接手，套房價格也還在上漲！林峻央表示，在台南到高雄這區間，就屬湖內的套房產品總價最低，目前總價落在60多萬元，若每月租金4000元計算，年報酬率可以達到8%！成本低也讓許多想當包租公、包租婆的人前仆後繼搶進這個市場。