才被絆倒跌下樓！惡鄰清除雜物「6根超粗凶器」留牆上　他嚇壞報警

▲惡鄰清除雜物，但留下6根大釘子，若傷及頭部恐會致命。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

既然都清除雜物了，為何不做到位一點呢？一名男網友日前才被鄰居堆放在樓梯間的雜物絆倒，要求清掉之後，對方竟然只「做半套」，牆上還留下更危險的外露釘子，讓原PO氣得再度發文，詢問網友到底該怎麼辦。

一名男網友在臉書「爆怨公社」發文抱怨惡鄰，他表示，由於鄰居長期把雜物推積在樓梯間阻礙通行，害他某次不小心就從樓梯上摔下去，手腕部掛彩包紮了好大一包。 好不容易請這戶人家把東西都清除，但是原先固定鞋櫃的大釘子卻還是留在牆上，看起來相當危險。

▲惡鄰原本把樓梯間當自家儲物間。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見6根大釘子就這樣突出牆面，一旁沒有任何防撞設施或是警語，倘若在樓梯上一個重心不穩，憾事很可能就此發生。熱心的原PO無奈表示，對方似乎沒打算處理這些釘子，樓下對門鄰居家中又有小孩，深怕出入時不小心就受傷，因此他也在12日下午報案請警察作證，並且先用封箱膠帶貼起來、加上紅字公告，不過危險性還是存在。

▲只能先暫時貼膠帶。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們見狀也都傻眼感嘆「好鄰居真的是千年一遇」，「這樣恐怕已經構成公共危險罪了？」、「根本是凶器」、「之前在樓梯上摔倒想要扶東西，結果被牆上的釘子劃到，送急診縫合，摔傷的地方反而還好」。

還有其他人建議原PO直接拿鐵鎚敲彎，或者是拿海綿、補土等軟一點的東西先擋著，「這個要使用砂輪機切除」、「找人拿大鐵鎚，對準外露釘子，由外面往內大力的給它敲進去」。然而自己動手雖有效率，原PO也怕擅自移動對方物品反被告，帶來更多麻煩。

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