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房仲也蓋房！江翠重劃區首案本月開賣　分店、代銷一起賣

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▲▼信義房屋,房仲店,分店,店頭,外觀。（圖／記者張菱育攝）

▲信義房屋今年上半年合併營收為65億元，較去年同期成長27%。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

隨著房地產市場略為回溫，仲介業務量也隨之提升。信義房屋（9940）今日舉辦線上法說會，公布今年上半年合併營收為65億元，較去年同期成長27%。而該公司跨足營建業，在江翠北側重劃區的首案「嘉和」，則預計本月開賣，最小坪數自25坪起跳。

信義房屋表示，相較六都上半年的移轉棟數較去年同期增加6%，信義房屋分店及代銷事業上半年營收，較去年同期成18%，不論是分店或是代銷都表現亮眼，尤其是分店與代銷合作的「全房產」服務，善用全台逾430家全直營分店的通路優勢，以一站式服務滿足客戶預售屋、新屋或中古屋的置產需求。

信義房屋近年來致力於服務內容轉型，除了加強數位科技的運用，以客戶的角度出發，不斷精進客戶在網站或行動裝置的購售屋體驗，並提升數位廣告投放的精準度外，並且讓分店經紀人走入所服務的社區中，從服務「買賣房屋的客戶」升級為服務「社區住戶」，盡可能提供可以滿足或協助社區住戶在搬家、裝修、各類講座與社區活動等需求。

開發事業方面，上半年兩岸建案挹注營收新台幣12億元、較去年同期大幅成長158%，主要來自上海「信義嘉庭」案。

信義房屋子公司久信置業的無錫「山水嘉庭」案，則預計於2019年10月開始預售；另一子公司信義開發的新北市板橋區永翠段2個開發案，首案正式命名為「嘉和」，已於日前取得建照，全案規劃144戶，將於2019年8月開始預售，初期將藉由信義房屋「全房產」方式進行銷售。

▲▼信義房屋大陸首推案「信義嘉庭」截至2019年6月底銷售與交屋概況。（圖／信義房屋提供）

關鍵字：線上法說會信義房屋營收2019年全房產信義嘉庭山水嘉庭

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