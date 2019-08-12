隱形富豪在這！自營商撐起「岡山國」房價　房價倒灌直逼房市熱區

▲岡山的新大樓房價已經站穩每坪17萬元，比起楠梓毫不遜色。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

一般來說在主要城市旁的衛星城市，房市發展都會隨著主要城市一起，但介於高雄和台南間的岡山房市卻與高雄和台南脫鉤，自成1個完整的生活圈，變成南部房市獨樹一格的區域。

岡山區屬於高雄市，但由岡山到高雄市區、及台南市區，所需時間差不多，等於是介於南部2大城市之間，但岡山的房市，卻沒有隨著高雄或台南一起發展。東森房屋高雄路竹美美加盟店店東林峻央表示，岡山周邊有燕巢的大高雄工業區、本洲工業區、路竹科學園區，加上岡山本身的螺絲工業，形成1個獨立生活圈，也就產生獨立的居住需求。

林峻央指出，岡山人買房都會選擇在岡山市區，鮮少往外擴散到其他行政區，聯揚廣告總監李安紘表示，岡山新大樓建案的房價，已經接近每坪17萬元，目前捷運南岡山站旁的和平段，就有新案潛銷中。例如豐嶸建設的預售案「秀泰豐閣」總銷約15億元，規劃31和40坪的純3房產品，預計928檔期將正式進場，而未來最看好的則是87期重劃區。

▲岡山忠誠街是該地的「富人區」，有不少高總價的別墅產品。（圖／記者陳建宇攝）

而岡山的透天別墅價格也不低，林峻央表示，一般的透天新案總價落在1600~1800萬元，但若是地、建坪較大的產品，或位於忠誠街富人區的產品，總價更可能上看2000~3000萬元，甚至比鄰近高雄的楠梓區更貴。

林峻央解釋，岡山周邊因為工廠多，也有許多中小企業主、自營商住在岡山，這些族群口袋深，購屋能力強，才會出現岡山房價、比高雄近郊更貴的狀況。