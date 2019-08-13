淡大套房待租逾600間　房東低姿態上街攬客「要租來講價」

▲淡江大學附近有不少套房出租。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／新北報導

近年少子化嚴重，連帶大學的招生也受到影響，觀察淡江大學周邊套房出租狀況，發現網路上待租物件高達600多間，而店面也有50幾間待租中。現在適逢暑假期間，學生少、路上幾乎少有店家營業，也有房東希望在開學前，將手中空置房子脫租，而站在門口主動詢問學生是否有租屋需求，顯示房屋的確難以脫租。

觀察《591房屋交易網》待租物件，淡江大學周邊待租房屋共637間、店面則有55間待租中，套房月租金從2800元到22000元都有，價格落差極大，且出租套房多集中在學府路、英專路及水源街等。

根據《教育部大專校院校務資訊公開平臺》資料統計，淡江大學學生人數，從2012年的28113人，減至2018年的24401人，減少3700多人，連帶周邊租屋需求也大幅下降。

記者實際走訪淡江大學附近的街道，路邊隨意都可以看見掛著「套房出租」的招牌廣告，幾乎是沒幾10公尺就有一個招租廣告。路過水源街二段時，一位房東太太剛好在其租屋處前，她主動上前詢問是否有租屋需求，並透露有3、4間空置套房，至於月租金，她表示，「若有意願承租，租金價可談！」顯示房屋空置狀態相當嚴重。

▲淡江大學附近，走沒幾步路就有招租廣告。（圖／記者張菱育攝）

台灣房屋淡水北新特許加盟店店長葉超俊指出，學生數量變少，因此學生在選擇租屋物件時，選擇性也變多，過去淡江大學附近多雅房型產品出租，房東可能僅提供電扇、床、桌椅等基本的家具，但是隨著學生對居住品質的提升，雅房型產品已漸漸被淘汰，屋主改建成套房出租，且冷氣、網路、冰箱等設備一應俱全，但是在租金上，從原本的3、4千元，漲至5~8千元。

至於店面部分，也因著學生人數減少，店家收入銳減，若房東漲房租，店家恐負荷不了關店，因此這幾年的店租，幾乎都呈現凍漲狀態，葉超俊說，有些房東還會配合寒暑假期間學生數量少，擔心店家生意受到影響，貼心的在該期間打8折收租。

▲不少店家在暑假期間都沒營業。（圖／記者張菱育攝）