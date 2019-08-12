林口房屋屢傳賠售　13年中古大樓竟能賺百萬

▲林口「人見仁愛」社區。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）



記者黃靖惠／綜合報導

新北市林口區房屋轉手賠售消息不斷，但據實價登錄揭露「人見仁愛」社區，5樓戶屋主持有6年，今年5月轉手賺了178萬元，漲幅近2成，成為當地少數轉手賺百萬的個案之一。

「人見仁愛」社區5樓戶今年5月，總價1018萬元出售，每坪單價25.6萬元，與2013年入手總價840萬元、單價19.2萬元相比之下，一轉手賺了178萬元。

「人見仁愛」社區位於林口民權路上，樓高12樓，屋齡13年，總戶數180戶，步行至昕境廣場約莫10~15分鐘。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，該筆交易賣方是2013年入手，同年入手單價多數落在20～25萬元區間，這戶當初每坪含車位19萬元，是少數幾筆低於20萬的交易之一。

她指出，今年5月再轉手交易，拆算車位每坪單價25.6萬元，事實上跟2013年大多數的交易行情差不多，因此這筆交易能有這麼高的增長空間，主要在於入手價格低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德推測，該筆屋主在2013年入手，當時還未到房市高點，所以轉手價格較有獲利空間，再來林口地區為雙北平均購屋面積最大區域，最低2字頭，吸引能夠以距離換取價格的首購族及首換族。