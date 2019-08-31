ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「鄰居門口擺鞋」他怕壞房子賣相！管委會幫丟鞋反挨告　網喊：這樣做就好

ETtoday房產雲

▲大樓,房（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO想賣房，請管委會幫忙處理問題。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在的社區或大樓幾乎都有管理委員會，認真運作的話還能提升居住環境。一名網友發文表示，大樓本來就有規定不能在走廊放東西，有鄰居將鞋子放在屋外，但因為最近他要賣房、怕賣相不好，就請管委會處理。但因為鄰居相當故我，最後管委會將對方的鞋子丟掉，沒想到卻被一狀告上法院，讓原PO很不好意思。

這位網友在PTT的home-sale板上發文「管委會丟走廊雜物被告？」說大樓本來就規定不能在走廊放東西，沒在管的還有住戶會在門外放鞋櫃，「我這邊是鄰居鞋子會放外面，因為最近要賣房怕賣相不好，所以和管委會反應。」

原PO說，管理會處理了半天，就算貼了告示，鄰居還是一樣沒把鞋子收進室內。無計可施之下，管委會最後把該住戶的鞋子丟掉，接著原PO就透露，「本來以為沒事結果最近知道被告了，我覺得有點對他們不好意思，但爬了一些文好像都會告成功？」

►小知識大決定，買房需要知道的一切都在這，一起加入ETtoday房產雲

▲▼許多老人家認為自家門口應該是可以擺鞋櫃的，因此衍生許多社區管理問題。（圖／記者李偉麟攝）

▲許多人會在自家門口擺鞋櫃，卻衍生社區管理問題。（示意圖／資料照）

看到貼文後，就有人認為，管委會這樣做太冒險，「按法規拍照拍一拍，證據附一附，報請主管機關開罰就好了」、「反正一個原則，管委會沒有公權力，住戶違規就是證據搜集完報主管機關，罰錢也是政府罰，他不繳的話就等被移送執行，那也是他的事啦」、「報主管機關罰金4萬起跳，但前置程序一定要做足，這種就要來硬的。」不過也有網友挺管委會，「寧願管委會硬一點，不然太多僥倖的住戶。」

根據法規，住戶不得於樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物，若違反規定時，管理負責人或管理委員會應予制止或按規約處理，經制止而不遵從者，得報請直轄市、縣（市）主管機關處理。不過比起「強制手段」處理，若能先協調、調解，也能避免引起住戶爭議。

►小知識大決定，買房需要知道的一切都在這，一起加入ETtoday房產雲

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4299

台中男撞斷她煞車桿！超衰巧合神展開...妹子曝：最後加Line了　網1點揭不單純

這一切都是套路吧！一名新竹女網友在臉書表示，日前一名陌生男子不慎把她的機車煞車桿撞斷，不料兩人談賠償的時候阻礙重重，最後不得已只好互加了Line，她也大讚對方很有誠意。不過網友們見狀後，只提出一個疑點..

8/12 13:01

//cdn2.ettoday.net/images/4299

手機跳中獎通知「關不掉」她嚇壞　專家2點神解　

瀏覽網頁或點開連結時，經常會有廣告跳出，一名網友昨日開啟臉書貼文連結時，突然出現一個不知名的中獎頁面，可怕的是還無法關掉。對此知名生活科技媒體平台「蘋果仁」直言，這是騙取個資的手法。

8/12 12:39

//cdn2.ettoday.net/images/4080

影／「岡山→台南」鬼打牆4小時　駕駛回家看後車窗超毛：髒東西一路跟上車？

一名男駕駛分享在高雄山區鬼打牆，從岡山到台南花了快4小時，沒想到回家後在後車窗看到一幕恐怖景象，「隔天我去求了一個念珠和一個平安符掛在車內，希望從此不要遇到怪事！」但也有當地人點出關鍵問題。

8/12 11:09

//cdn2.ettoday.net/images/4298

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

中元節即將來臨，普渡期間祭拜好兄弟是國人相當重視的傳統祭祀文化，但也有許多不可觸碰的禁忌。網紅486先生表示，普渡是特種行業流傳下來的傳統，從80年代就開始，但要普渡的食物還不可以隨便亂買，其中有一款..

8/11 16:58

//cdn2.ettoday.net/images/3001

減肥爽嗑麥當勞！「瘦身點餐法」營養師激推　想吃炸雞別選OO

一想到麥當勞你會想到什麼？是勁辣雞腿堡、麥克雞塊，或是炸得金黃酥脆的薯條呢？每到夜深人靜時，肚子咕嚕咕嚕叫，許多人的首選就是速食餐點，但光看菜單就覺得「肥」，只能默默挨餓嗎？其實不一定，營養師劉怡里教..

8/11 22:02

//cdn2.ettoday.net/images/4246

影／台北小火鍋賣88元能活？他揭食材成本「肉片2.5元」　明細公開4個月回本！

台灣人愛吃火鍋，從路邊小店到高價精緻鍋物都有，不過1份百元上下的小火鍋真能賺到錢？就有業者大方解密，一整鍋的食材成本加起來約40元，尚有5成的利潤，再扣掉人事、水電、租金等費用，只要精算人力調度和翻桌..

8/11 18:38

失智爸財產全給「紅粉知己」！孩子打官司竟敗訴…律師分享4建議

陳董是一位成功的企業家，在太太過世後，他身邊有位長年同居的紅粉知己在陪伴照顧陳董。陳董過世後，孩子們向國稅局申請財產資料之後才發現：「陳董名下的不動產和公司股份，在這幾年間，陸續的被以贈與為名義，過戶到父親的紅粉知己名下！甚至這位紅粉知己，竟然在孩子們都不知道的情況下，在100年間，成為了孩子們的繼母！」

33分鐘前

抹茶雪花冰超濃郁！高雄巷弄甜點冰品　還有夢幻覆盆子野莓塔

東門茶樓在高雄巨蛋商圈中可以說是必吃甜點冰品之一！更是這次今年高雄舉辦的十大奇冰比賽中，從百家冰店中脫穎而出榮獲高雄十大奇冰之一！從2015年開業至今大約有五年的時間，人潮只有增加沒有減少，一到下午茶時間人潮總是絡繹不絕啊！

1小時前

海鮮盆超浮誇！台中超人氣小火鍋　加198元還吃得到大龍蝦

台中高人氣小火鍋養鍋在中科開新店了！環境更寬敞舒適座位也比較多，以柴犬為主題的寵物餐廳，店內充滿文青風的植栽裝潢，還有粉紅色販賣機超好拍！食材新鮮好吃尤其湯頭更是一絕，價位只要200多元就能品嚐，從逢甲店創業5年以來，每一家分店都是人氣滿滿，這家最新開幕的養鍋中科店也不例外。

3小時前

泡完溫泉來一碗！礁溪必吃人氣日式拉麵　必點香麻醬拌麵

這家在山形閣一樓的三友拉麵（礁溪店），剛好就在川湯春天旗艦館的正對面，我看網路評價也相當好，三天兩夜的第一晚，就決定就近吃看看，不得不說，能在環境這麼不錯的店家吃碗日式拉麵，服務又貼心，的確還不錯。

20小時前

買預售屋圓成家夢? 非學不可6折必殺術!｜20190506雲端最有錢ep25｜買屋 預售屋｜邱愛莉 廖麟鑫 羅右宸

讀者迴響

熱門新聞

小強廚房出沒！他1個寶特瓶「一..

捕蚊燈盒一開「陣亡敵軍全變了」

租屋女電費7000元！房東6字..

冷氣省電關鍵在室外機　環保建築..

房仲堅持不向屋主報價　網揭：是..

他曬圖…洗澡先煮這一鍋！網噴淚

500萬高雄小兩房出租「6年賣..

台北市「3大雷區」不宜居！這區..

3000萬買4房新大樓！網推這..

兒借150萬！爸看天母房：像鳥..

ETtoday房產雲

最新新聞more

管委會丟走廊鞋挨告　網喊：這樣..

房東一口答應補助！套房租金僅4..

美「8月首週」固定利率抵押貸款..

遇到漏水心驚驚！找水電行、竟比..

《寄生上流》陽光屋　天龍國市價..

影／豪版《寄生上流》陽光屋！天..

捕蚊燈盒一開「陣亡敵軍全變了」

3000萬買4房新大樓！網推這..

小強廚房出沒！他1個寶特瓶「一..

500萬高雄小兩房出租「6年賣..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366