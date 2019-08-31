「鄰居門口擺鞋」他怕壞房子賣相！管委會幫丟鞋反挨告　網喊：這樣做就好

▲原PO想賣房，請管委會幫忙處理問題。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在的社區或大樓幾乎都有管理委員會，認真運作的話還能提升居住環境。一名網友發文表示，大樓本來就有規定不能在走廊放東西，有鄰居將鞋子放在屋外，但因為最近他要賣房、怕賣相不好，就請管委會處理。但因為鄰居相當故我，最後管委會將對方的鞋子丟掉，沒想到卻被一狀告上法院，讓原PO很不好意思。

這位網友在PTT的home-sale板上發文「管委會丟走廊雜物被告？」說大樓本來就規定不能在走廊放東西，沒在管的還有住戶會在門外放鞋櫃，「我這邊是鄰居鞋子會放外面，因為最近要賣房怕賣相不好，所以和管委會反應。」

原PO說，管理會處理了半天，就算貼了告示，鄰居還是一樣沒把鞋子收進室內。無計可施之下，管委會最後把該住戶的鞋子丟掉，接著原PO就透露，「本來以為沒事結果最近知道被告了，我覺得有點對他們不好意思，但爬了一些文好像都會告成功？」

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▲許多人會在自家門口擺鞋櫃，卻衍生社區管理問題。（示意圖／資料照）

看到貼文後，就有人認為，管委會這樣做太冒險，「按法規拍照拍一拍，證據附一附，報請主管機關開罰就好了」、「反正一個原則，管委會沒有公權力，住戶違規就是證據搜集完報主管機關，罰錢也是政府罰，他不繳的話就等被移送執行，那也是他的事啦」、「報主管機關罰金4萬起跳，但前置程序一定要做足，這種就要來硬的。」不過也有網友挺管委會，「寧願管委會硬一點，不然太多僥倖的住戶。」

根據法規，住戶不得於樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物，若違反規定時，管理負責人或管理委員會應予制止或按規約處理，經制止而不遵從者，得報請直轄市、縣（市）主管機關處理。不過比起「強制手段」處理，若能先協調、調解，也能避免引起住戶爭議。

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