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三重住1年半！北漂男想換環境「淡水vs士林」比CP值　網秒噓翻：怎麼比

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▲▼台北市士林區鳥瞰照,房市,房產。（圖／記者張菱育攝）

▲原PO考慮搬到士林或淡水。（示意圖／記者張菱育攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多北漂族都是在外租屋，一名男網友就表示自己是北漂族，租房在三重快1年半，最近想搬到比較不那麼喧囂的地方，目前考慮淡水或士林。原PO說，他覺得淡水感覺租房比較便宜、但生活圈好像比較自成一格，士林則是感覺到台北市不會很遠，最後忍不住問卦，「住淡水跟士林哪裡CP值高？」

這位北漂男網友在PTT的Gossiping板上問卦，「住淡水跟士林哪裡CP值高？」說他租房在三重快1年半，最近想要換環境、遠離喧囂，「往外部的淡水跟士林，感覺離台北市沒那麼近，比較能冷靜」，他便問，這2個行政區哪裡比較好。

原PO接著點名住2地的網友「有沒有2地的鄉民要來解說的？」並說他認為淡水感覺租房比較便宜、但生活圈好像比較自成一格，士林感覺到台北市也不會很遠。

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淡水老街街景。（圖／記者陳睿中攝）

▲原PO認為淡水感覺租房比較便宜。（示意圖／記者陳睿中攝）

看到貼文後，不少人紛紛看傻眼，「租金差這麼多，怎麼比」、「2個進城時間差太多無法比較」、「你大概是第一個拿這2個地方來比的」、「22年士林人噓你，看個google map都可以知道距離差多少== 你講北投就算了，士林跟淡水比X小？」

其他人則是留言給建議，「士林啊……還用選」、「士林比較不會下雨哦」、「淡水冬天讓你生不如死」、「住淡水，覺得淡水很棒，不過你要到台北市中心上班的話還是別來」、「淡水住過3年，冬冷夏熱又潮濕」、「你如果想要遠離塵囂，三重比士林淡水好XDD」。

原PO也在留言處公布租房預算，「12000左右，想換個有管理員跟電梯的，有點老了」，沒想到秒遭網友打槍，「12k……你還是乖乖蹲淡水」、「還可以啦！就小小套房，2人住OK」、「12000租不起士林吧！」

還有不少人熱心推薦別的地方，「為什麼不住南港、汐止」、「要這樣比的話南港我覺得還比較好」、「折衷住社子不會」、「ㄅ考慮下北投嗎」、「真要選我會選新店那邊」、「永和人太多不建議了，新店大坪林還可以。」看到各種建議，原PO則是表示再研究看看，「我比較不習慣右半邊的台北。」

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關鍵字：租房租屋北漂淡水士林PTT

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