褻瀆鬼神？土城這大樓網傳蓋福地上　成屋4年淪廢墟

記者黃靖惠／綜合報導

農曆7月俗稱鬼月，網傳新北市土城忠義路、忠承路段交叉口，一棟完工4年多淺色大樓蓋於墳墓區之上，經查周邊居民也都知此地曾是福地，而起造人寶源建設早已結束營業，樓高19層的社區看似氣派，但中庭天花板、各層陽台仍是水泥材質，看似未施工完畢，再加上周邊以工業區居多，下班之後少有人煙，行經人車潮一轉彎看到矗立大樓，不禁令人有股毛毛的感覺。

日前網友在臉書「我是土城人、我愛土城區」社團詢問這棟大樓來歷，馬上有大批熱心網友回應「這裡曾經是一座大墳墓，後來才蓋成大樓」、「那要建也該是陰宅啊，在那邊蓋陽宅，真服了他！」、「台北不也一堆房子以前是亂葬崗，不是更恐怖嗎…」

而周圍房仲及當地居民也表示，該棟大樓現址，原先為私人土地，早期當地豪紳認為該地風水佳，當作私人墓地使用，遷走後，才賣給建商蓋大樓，但也只有一、兩座墓，而非外界傳聞是一整片墓地。不過，基地後方山區為當地知名的「大墓塚」墳墓區，也讓靈異傳說，不脛而走。

經查，該社區在土城忠承路段，是2棟樓高19層、地下2層的鋼筋混凝土建築，總共41戶，基地面積800多坪，使用分區為乙種工業區，2013年底竣工、2015年5月取得使用執照，斥資1.5億元建造。

▲入口處天花板仍是水泥材質。（圖／記者黃靖惠攝）



根據過往曾在建築工地外，掛起的施工告示牌顯示，此案起造人是寶源建設，但據查該公司已於2014年解散清算完結，而當時負責人、董事長為何清祥，現在還是寶路建設的董事長。

目前網路資訊登載該社區為「寶路集團辦公大樓」，但外觀乍看之下以為是一般新落成的住宅大樓，實際查閱使用執照得知，基地為乙種工業區，也就是俗稱的「工業宅」，一經民眾檢舉有被拆除風險，成屋至今4年多仍未有人入住跡象。

依照《都市計畫法新北市施行細則》規定工業區不得作住宅使用，2002年大幅放寬工業區的使用項目，但因發展快速且配套措施不足，導致新北市工業區違規使用情形產生。

▲新北市土城區忠承路段建案。（圖／記者黃靖惠攝）



台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說明，該棟建物距離捷運永寧站步行10分鐘，以該社區來看，因為工業用地，價值無法與一般住宅相提並論，以工業宅價碼推估，房價將低於區域行情，落在每坪20多萬元左右，至於若單純做辦公事務所使用，價格上亦也差不多。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄說明，工業宅若想轉型為辦公大樓，或是廠辦生產，由於整體的建築規劃設計相差慎大，加上當初平面規劃、戶數規劃，在建築完成後要再進行調整，所費不貲。若以現行偏住宅使用的規劃，要吸引公司行號入駐的難度不小。