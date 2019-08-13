好市多買吸塵器！用半年驚覺「有隱藏機關」　網友超衝擊：可能永遠不知道

▲原來你還留了一手XDDD。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

論說明書的重要阿！一名男網友從好市多買回這台吸塵器，使用了半年之久，直到昨晚才發現「隱藏機關」的存在，於是興沖沖地發文分享；有趣的是他並不孤單，許多用了2、3年的朋友都笑說，如果沒有這篇文，可能永遠不會知道。

男網友昨晚幫這台無線吸塵器充電時，猛然看見座充內有支清潔毛刷，受到一陣衝擊的他，立刻在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享這事，驚呼「天啊！原來刷頭在這裡啊，用了半年才知道。」

▲毛刷可以搭配手持吸塵器使用。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

他表示，這款吸塵器吸力還不錯，適合小家庭用，不過因自己在使用前沒看說明書，而且這種刷頭通常都會放在配件包裡，實在想不到會出現在那個地方，「我猜想可能很多人也不知道，所以放上來跟大家分享，真的是小確幸」。

好笑的是，果然不出他所料，po文釣出大票同類，「集塵袋超小，需要很常清理，我也沒發現那裡有刷頭耶，用了3年才發現...」、「感謝你po出來提醒，我現在才知道，就不好說我用了多久，太丟臉」、「沒發現刷頭+1」、「我也是某天兒子突然拿了沒看過的吸頭在打掃房間，才發現原來有這個」、「現在才知道」；同時也有人不禁笑虧，「超過300級了，隱藏道具就會出現」、「養成使用任何家電前先看說明書的習慣吧」。

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