ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

好市多買吸塵器！用半年驚覺「有隱藏機關」　網友超衝擊：可能永遠不知道

ETtoday房產雲

▲好市多買吸塵器！用半年驚覺「有隱藏機關」　網友超衝擊：可能永遠不知道。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲原來你還留了一手XDDD。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

論說明書的重要阿！一名男網友從好市多買回這台吸塵器，使用了半年之久，直到昨晚才發現「隱藏機關」的存在，於是興沖沖地發文分享；有趣的是他並不孤單，許多用了2、3年的朋友都笑說，如果沒有這篇文，可能永遠不會知道。

男網友昨晚幫這台無線吸塵器充電時，猛然看見座充內有支清潔毛刷，受到一陣衝擊的他，立刻在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享這事，驚呼「天啊！原來刷頭在這裡啊，用了半年才知道。」

▲好市多買吸塵器！用半年驚覺「有隱藏機關」　網友超衝擊：可能永遠不知道。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲毛刷可以搭配手持吸塵器使用。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

他表示，這款吸塵器吸力還不錯，適合小家庭用，不過因自己在使用前沒看說明書，而且這種刷頭通常都會放在配件包裡，實在想不到會出現在那個地方，「我猜想可能很多人也不知道，所以放上來跟大家分享，真的是小確幸」

好笑的是，果然不出他所料，po文釣出大票同類，「集塵袋超小，需要很常清理，我也沒發現那裡有刷頭耶，用了3年才發現...」、「感謝你po出來提醒，我現在才知道，就不好說我用了多久，太丟臉」、「沒發現刷頭+1」、「我也是某天兒子突然拿了沒看過的吸頭在打掃房間，才發現原來有這個」、「現在才知道」；同時也有人不禁笑虧，「超過300級了，隱藏道具就會出現」、「養成使用任何家電前先看說明書的習慣吧」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

關鍵字：吸塵器好市多隱藏版機關

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4301

崑山水樂園又開幕！他好奇：最難解水患？　一張古地圖揭密...網驚長知識了

一夜大雷雨暴襲，使得台南市成汪洋一片，而著名的「崑山水樂園」又默默地開幕了，就有網友感慨，每逢大雨崑山科大門口必淹，而且始終無解，不禁好奇背後原因為何？事實上，從這張清領時期所繪的地圖就能看出答案，不..

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4301

外送豬皮一開「隱藏版火龍果」嚇壞：誰敢吃啦　網一陣反胃...內行解答

一名網友昨晚叫外送來吃，沒想到打開豬皮時，赫然發現上面有詭異的黑色斑點，模樣就像芝麻糊一樣，在頭皮發麻的同時，他也不禁好奇這是什麼情況，而熱心網友則紛紛給予解答，表示這是可以吃的。

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4300

影／開進台南地下道！5歲、7歲姐妹突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百：別亂說話

正值農曆七月，一名媽媽開車聽到5歲和7歲女兒說的話，一路「驚嚇指數破百」開回家。結果不少網友看完，紛紛都猜到是台南市南區的中華南路「華南地下道」，有人稱「很多人都在那裡遇到過啊，尤其是進地下道時。」

7小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4300

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

藝人吳宗憲日前在影片中評論網紅，「沒有素養、拿起機器直播就叫網紅」，引發館長、連千毅不滿，12日現身錄影現場時，鞠躬彎腰道歉。而連千毅晚間開直播，要比拼直播線上人數誰多，還預告要拿出「家產」，3分鐘內..

18小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4300

忠犬穿孝服淚送最愛的爸爸　隔一個月「同天離世」到天上相聚

「熱狗選在同一個日子，去陪伴哥哥當天使了。」屏東這隻狗狗「熱狗」上個月穿著孝服，坐在靈堂前泛淚送走最愛的爸爸，沒想到高齡15歲的牠相隔1個月後也在睡夢中安詳離世。網友們得知消息後雖有不捨，卻也深深祝福..

8月12日 17:07

//cdn2.ettoday.net/images/3490

颱風天幫家人煮「3種泡麵加蛋」！　網蓋樓清一色愛吃這種：是王道

上周有部分縣市因為利奇馬颱風得到一天休假日，一名網友在PTT表示，當天他待在家自己煮泡麵當午餐，但家裡其他3名成員對於「泡麵加蛋」的方式有特別要求，其中一人只吃蛋黃會流出的半熟蛋，另一人要求要蛋黃全熟..

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4299

影／買烤肉驚見「斑點高山犬」飄仙氣逛夜市　在地人：每個禮拜都會露臉

夜市裡除了有大人和小朋友之外，有時也會有飼主帶著心孩的毛孩一起來熱鬧。最近有觀光客在夜市買烤肉時，看見一隻身上充滿斑點的「高山犬」，不過仔細一看才發現，原來眼前的動物根本不是狗，而是一隻梅花鹿！照片在..

8月12日 12:11

//cdn2.ettoday.net/images/4300

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

YouTuber滴妹和哥哥阿滴拍攝英文教學影片爆紅，她除了影片創作之外，還拍了不少廣告，更推出自己的音樂作品，在一票YouTuber中人氣非常高，但近期就有網友討論「滴妹到底在紅什麼」，她更被攻擊歌聲..

17小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4299

新員工切蔥！去頭去尾「泡超短蔥白」　主廚一瞥…「垃圾桶整片綠」秒崩潰

常進廚房的人都知道，要做出一道美味料理前，得先做好前置作業，也熟知各種常見食材的處理方式。一名男網友在餐廳擔任主廚，最近請來一位員工，他讓對方把蔥去頭去尾、洗一下，結果洗好的成果，讓原PO秒吐血「我不..

8月12日 12:01

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

讀者迴響

熱門新聞

進香旗掉了！她曝巧合…媽祖保命

苦等房屋「白菜價」　3種房屋未..

媽扛房貸6萬薪噴光…爸0支出嗆..

淡大套房待租逾600間　房東上..

浴室剛裝潢好出現紅漬！網：你家..

房價漲跌對自住沒差？他曝20坪..

吸塵器用半年驚覺「有隱藏機關」

組合衣櫃「2年自動分解」網秒懂

大學城找嘸學生租套房　房東忙改..

桃園幾乎沒商圈能逛？在地人點出..

ETtoday房產雲

最新新聞more

全台房價下跌一半　專家：炒房者..

吸塵器用半年驚覺「有隱藏機關」

媽扛房貸6萬薪噴光…爸0支出嗆..

理財網紅買房住一個月　這4件事..

不動產無人繼承　清朝土地事隔百..

不動產移轉子女　贈與還是買賣？

台北房價超越東京首爾！他看完江..

全英最貴後院　停車場7800萬..

第二階段社宅規劃衝萬戶　優先推..

進香旗掉了！她曝巧合…媽祖保命

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366