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大甲媽進香旗「家中自摔2次」！她5分鐘後急叩　男友曝驚人巧合...媽祖保命

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▲大甲媽進香旗「家中自摔2次」　男友曝5分鐘前躲車關！網一驚...媽祖保命（圖／翻攝臉書靈異公社、大甲鎮瀾宮）

▲大甲媽進香旗，竟在家中自摔2次！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網搜小組／劉維榛報導

大甲媽祖冥冥中的力量保護！一名女網友發現家中的進香旗連倒下2次，慌張打給男友提及此事，怎料對方才遇到一場車禍，恰好與旗子倒下的時間詭異吻合，所幸身體並無大礙，引發大批網友驚呆回應，「好神奇！」

這名女網友在臉書《靈異公社》分享超玄奇經驗，日前家中的大甲媽令旗突然倒下，且底下被當作旗座的壽金，橡皮筋也莫名斷掉，她當下並無多想，趕緊把令旗擺回原處後，從容走回房間，怎料不到一分鐘時間，聽到外頭傳「砰」一聲，原PO探頭一看傻眼了！

「不僅令旗掉下來，聖母交代祂廟裡的香灰袋子，多多太子的法器、師父的扇子，全部都掉下來…」原PO見到地上一片凌亂，腦中靈光一閃，猜測正值農曆7月份，「遇到比較兇的」，不過望向四處檢查，卻沒見到好兄弟存在。

原PO趕緊打給男友討拍一下，說起來龍去脈「東西整個掉下來，倒的位置也很奇怪」，最後請他買新的壽金回來，結果男友卻驚曝，令旗到下那一剎那，他恰巧碰到車禍事故，對話如下：

男友：是剛剛發生的嗎？

原PO：對！五分鐘內而已…

男友：難怪喔…我剛剛差點被一台警車撞而已，對方就好像沒看到我一樣，還好都沒事…

「所以是上面給的警示，然後幫他擋掉了車關嗎？」不可思議的巧合讓原PO無語，無獨有偶，前一陣子她也遇到科學難以解釋的現象，某日開車下班，前方的車子異常龜速行駛，一下偏左一下偏右，非常危險，當下想按喇叭提醒時，忽然耳邊傳來一句聲音，「不要按喇叭喔！上面坐的是妳某個長輩喔！她給人家載的！」

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▲大甲媽進香旗「家中自摔2次」　男友曝5分鐘前躲車關！網一驚...媽祖保命（圖／翻攝臉書靈異公社、大甲鎮瀾宮）

▲彷彿是大甲媽祖保佑！（圖／翻攝臉書大甲鎮瀾宮臉書）

原PO只好忍住不按喇叭，回到家停好車後，果真看見一位熟識的長輩下車，笑得直呼「我給朋友載的啦！」原PO嘖嘖稱奇表示，「它是遶境的旗子，可是有它的功用在。」大批網友看完故事後，紛紛認為「幫你男朋友擋這個劫，也是提醒出外注意安全平安，我也有大甲媽令旗2支，每年都會跟著去遶境，庇佑家裡大小平安」、「剛好神明幫忙擋掉了，記得好好答謝各位神明」、「人沒事就好，神明保祐」、「大甲媽慈悲」。

有專業網友幫忙糾正，「看起來應該是『進香旗』，不是『令旗』」，原PO則解釋「習慣這樣說，我的旗子是聖母指示要請回來的，而且這支旗子也辦過事情！」也有人則好奇問道，「進香旗是去廟裡求的嗎？我沒進香過」，網友們熱心回應，「如果是要大甲媽的進香旗，去大甲鎮瀾宮問大甲媽，是否可以請，但聽說請之後，要跟著遶境3年哦。」

關鍵字：大甲媽祖車關保命車禍進香旗令旗

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