最帥董座加持！新美齊跳進湳雅夜市都更案　預計打造「高級版夜市」

▲新美齊建設董事長林傳捷。（圖／資料照片）

記者詹宜軒／台北報導

被稱作營建業「最帥董座」的新美齊林傳捷，12日宣布與中石化合資成立新公司，新美齊佔股約6成，並將開發觸角伸向板橋湳雅夜市，已取得原在夆典科技旗下的2422坪住宅土地。7年級的林傳捷，開發計畫也很前衛，他說：「部分有打算做為商業使用，正在思考是否規劃精品廊街廓的概念，打造出『高級版夜市』。」而全案尚在都更程序中，預計最快2023年完工。

新美齊12日傍晚召開重大訊息說明會，指出與中石化共同設立合資公司，並簽署合資協議，後續將由合資公司執行「新北市板橋區南雅東路土地開發案」。另外，新美齊、中石化，也以市價每坪約153萬元，向夆典科技購入板橋區新興段1136地號等20坪土地，總面積達2422坪，預計購入總價約37.06億元。林傳捷指出，目前已簽訂三方購地意向書，待新美齊與中石化的合資公司設立後，將由合資公司進行簽約事宜。

林傳捷表示，該基地未來將以自建方式進行開發，將規劃為中小坪數住宅產品，但不排除部分做為商業使用，正在思考是否規劃精品廊街廓的概念，打造出「高級版夜市」。而全案因為採都更程序，開發時程將依據審核速度而訂，力拼在2023年底至2024年完工。

▼湳雅夜市。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局官網）