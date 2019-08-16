開車到長庚商圈3分鐘！　728萬入主捷運宅「川弘琢悦」

▲機捷A8站周邊的長庚生活圈，生活機能已成熟，從捷運宅「川弘琢悦」開車到長庚醫院只要3分鐘。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／桃園報導

在桃園機捷開通的加持下，A8站周邊的林口長庚生活圈，吸引環球購物中心、連鎖商店、國際飯店、銀行紛紛進駐，再次推升區域機能，加上華亞科技園區近3萬龐大就業人潮，有建商看準自住商機，已在市區卡位推案。

▲▼桃園機捷開通後，再次推升A8站長庚生活圈的區域機能。（圖／記者謝婷婷攝）

考量到一家四口的居住需求，已購客戶黃太太看屋整年，最後選擇川弘建設，「房子的條件我們很喜歡，而且學區很近，國小就在旁邊，國中距離兩百公尺吧。」而熱愛逛街的已購客戶張小姐說:「附近有Outlet，再來有A8捷運直達站，我要到台北市，或是到機場都很方便。」

▲開車通勤族從「川弘琢悦」，5分鐘就能連結中山高速公路。（圖／記者謝婷婷攝）

主打校園捷運宅，從「川弘琢悦」開車到長庚醫院只要3分鐘，A8站搭乘機捷，22分鐘就能抵達台北車站，若是開車通勤族，5分鐘連結中山高速公路，南來北往十分便捷，讓這裡成為雙北購屋客的移居熱區。

▲主打校園捷運宅的「川弘琢悦」，總價728萬可買兩房含裝潢。（圖／記者謝婷婷攝）

專案經理林孝儒分析，桃園的房價相對雙北便宜，所以很多年輕人選擇在桃園看房、買房，尤其A8站的生活機能已經成熟，「A7那邊如果要形成一個生活圈，至少需要十年的時間。」

▲「川弘琢悦」公設比僅29.8%，專案經理林孝儒強調，是林口長庚生活圈周邊新建案最低。（圖／記者謝婷婷攝）

基地368坪的川弘琢悦，規劃私密中庭花園外，全棟建材也全面升級成FloPlast智慧型進氣閥，打出總價728萬，可買兩房含裝潢吸客。林孝儒強調，總戶數只有29戶，「住戶品質和出入，非常簡單不複雜，而且公設比29.8%，也是目前周邊新建案最低的。」搶進A8長庚生活圈，川弘琢悦輕鬆滿足，食衣住行育樂需求。

基本資料

川弘琢悦官網>>>

接待會館：龜山區文化七路20號

基地位置：龜山區文東五街57巷

基地規模：368坪

戶數規劃：29戶/32車(坡道平面)

產品規劃：1房 19坪、2房 29坪、3房38坪

樓層規劃：地上11層、地下2層

公 設 比：29.8%

投資建設：川弘建設

建築設計：廖錦盈建築師

廣告表現：悅和揚廣告

連絡電話：(03)397-0511