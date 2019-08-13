台北房價「超越東京首爾」！　他看完江南區價位秒心涼：我住的比偶像還貴…

▲台北的房價所得比排在世界前幾名。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

台北房價高漲已經是眾所周知的現象，但有網友發現，台北市的房價竟然比東京、首爾都還要高，「少女時代在江南區的房子，頂多只能換到林口」，而且江南區屬於韓國精華地帶，相當於台北信義區的概念，讓這名網友不禁苦笑，「我住的房子比我的偶像還要貴，這該高興嗎？」

原PO在網路論壇《mobile01》表示，以韓國歌手潔西卡為例，她2011年在首爾清潭洞買下一間70坪公寓，換算成台幣大概花費3300萬元，相當於一坪47萬，這個價位可能只買得到台灣新北市的房子，另原PO相當訝異，原來台北的房價已經遠遠超過其他國家。

▲台灣雖然房價貴，但租金相對便宜。（圖／記者曾俊豪攝）



其他網友看了則表示，「高公設跟低稅率加低房貸，房價當然大炒特炒啊！」「也沒人叫你住台北又貴又寒酸的老公寓。以前住台北一間房子3000萬，又破又舊，搬離台北後才發現其他地方的房子便宜漂亮多了。」「台灣持有稅如果提高房價可能會降，但是很多人會租不起房。」

還有人指出，2011年的房價和今日已經不可相提並論，台北8年前的房價也和現在差很多，「2011年花3300萬元....2019年需要花多少」、「2011年買進的房屋，歷經了近八年的大漲期，不會還以為2019年首爾江南區的房價跟2011年一樣吧？」

雖然台灣的房價昂貴，但租金相對比較便宜，因此網友也有回應，「台灣房價雖貴，但是租金卻是非常便宜，就別說是首爾、東京和紐約了，北京、上海的租金一個月都是台北2倍起跳，美國更不用說。」