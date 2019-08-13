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高房價醞釀避稅潮？繼承、贈與房產　北市、桃園量增最多

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▲▼台北房市。（圖／記者林昱均攝）

▲今年上半年，台北市繼承量年增近8%。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

低薪加上高房價，讓年輕人買房大不易，全台繼承移轉量創統計以來的新高，其中今年上半年，又以台北市的繼承量增加最多，近8%左右，主要是因繼承免課徵土地增值稅，因此在高房價的台北市，利用繼承來移轉的情況最為明顯。

根據內政部最新資料統計，今年上半年全台暨6都的繼承及贈與建物移轉量，近4年全台移轉量皆一路攀升，繼承移轉量更創政府統計以來新高，而台北市今年上半年繼承移轉量，跟去年同期相比增加7.52%，居6都之冠，贈與移轉量增加最多為桃園市，增幅5.42%。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，雙北房價高且工作機會多，因此長輩選擇將房屋留給後代、或是以贈與做資產布局者最多，而桃園市雖然贈與移轉的棟數並非最多，但今年增幅居冠，由於桃園市近年推案量大，區域有話題性且房價較雙北低，因此許多父母長輩選擇桃園市，為子女購置房屋。

雖然繼承或贈與房屋可減免購屋負擔，但未來轉售可能產生高額稅負，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，移轉繼承或贈與取得的不動產，計算稅額的取得成本，為繼承或贈與時的公告現值及房屋現值，因與市價差距大，交易稅壓力不小，不過也可利用自用住宅重購退稅，來達到節稅效果，建議移轉前需多方評估。

▲▼2019年上半年全國暨六都繼承、贈與移轉量。（圖／住商不動產提供）

關鍵字：繼承贈與台北市低薪高房價住商不動產大家房屋

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