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1年出國玩3次不是夢！長髮櫃姐棄冷氣舒適圈　寧當房仲騎車鑽巷弄

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▲▼地產美女蔡理朱。（圖／記者陳建宇攝）

▲信義房屋開元店專案經理蔡理朱身材修長，是個氣質美女。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／台南報導

南部天氣熱，工作時能夠躲在冷氣房裡，穿得美美等客人上門似乎再理想不過，但信義房屋開元店的氣質美女蔡理朱卻是只想往外頭跑，主動出擊找客戶，不僅可以認識更多人，還能賺錢1年出國玩3次。

▲▼地產美女蔡理朱。（圖／記者陳建宇攝）

▲蔡理朱工作用心，業績表現亮眼。（圖／記者陳建宇攝）

蔡理朱進入信義房屋約3年半，大學就讀飯店相關科系的她畢業後曾經擔任百貨櫃姐、補習班櫃台人員，也曾經到澳洲打工度假，但是坐不住的她喜歡可以到處跑的工作，什麼工作暨能到處跑又能賺錢？房仲業務就是其中之一，因此蔡理朱在朋友的介紹下，加入信義房屋擔任房仲。

▲▼地產美女蔡理朱。（圖／記者陳建宇攝）

▲蔡理朱和同事互動融洽。（圖／記者陳建宇攝）

蔡理朱身高160公分，身形非常修長，加上一頭長髮，完全就是帶有仙氣的類型，但是這樣的氣質美女個性卻很活潑，喜歡游泳、旅行。但是當房仲不會覺得辛苦嗎？蔡理朱說：「我覺得房仲工作很有趣，不會辛苦啊！而且可以去很多平常根本不會去的地方。」

▲▼地產美女蔡理朱。（圖／蔡理朱提供）

▲蔡理朱熱愛出國旅遊，尤其喜歡緯度高的國家。（圖／蔡理朱提供）

今年迄今蔡理朱的業績已有431萬元，服務了18組客人，總銷達到8620萬元，業績表現也相當不錯，因為喜歡出國旅遊，蔡理朱訂下每年要出國3次的目標，也因此她在工作上盡心盡力，尤其對周邊的社區如「成大城」、「南台比佛利」等社區都非常了解，讓有需求的民眾可以很快得到需要的資訊。

3年半的房仲生涯不算長，蔡理朱坦言自己很幸運，沒有遇到過什麼挫折，工作都非常順利，但是曾有件交易讓她印象深刻。蔡理朱表示，一般人賣房子多半是因為要換屋，或是房子用不到了，但她曾經手一間賣屋案件，是因為屋主有債務不得不賣，屋主捨不得的複雜情緒蔡理朱也感同身受，但是她還是必須拿出專業協助屋主。

蔡理朱說：「我看得出來阿姨（屋主）非常捨不得，但是為了避免未來債務像滾雪球一樣愈滾愈大，還是得要勸她把房子賣了。」經過蔡理朱的努力房子順利賣掉，也解決了屋主的債務問題，但這也是她第一次成交後不覺得開心的案件。

▲▼地產美女蔡理朱。（圖／記者陳建宇攝）

▲蔡理朱希望運用自己的專業，幫助客戶完成買賣房子的目標。（圖／記者陳建宇攝）

即便如此，蔡理朱還是完成了屋主交付給她的任務，她期許自己未來一樣可以運用自己的專業，幫客戶完成買賣房子的目標。

關鍵字：台南信義房屋美女業務出國

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