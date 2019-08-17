台商錢淹腳目？桃園工業區閒置廠辦標售「等伯樂」

▲世邦魏理仕宣布位於桃園市大園工業區土地廠房，將於明天公開標售，底標價為4.99億元，將於9月25日正式開標。（圖／世邦魏理仕提供）



記者黃靖惠／綜合報導

北北桃生活共同圈之一的桃園，除了距離雙北陸運接近外，且具港口、機場等國際航運優勢，所在工業區物流配貨方便，令許多持有閒置廠辦的業者，也紛紛看好台商回流的實力，最近幾個月陸續委託商仲標售閒置廠辦，其中包括太電標售八德千坪土地，以及近期宏泰電工公告，委託商仲標售大園工業區內千坪土地廠房，底標價近5億元。

大園工業區目前有健策精密金屬製品業、台灣上村公司化學製品，以及華通電腦等公司，產業聚落發展完整，而世邦魏理仕，也預計在下月25日標售大園工業區內千坪土地廠房，底標價近5億元。

經濟部工業區統計數據顯示，桃園市、新北市兩縣市是北部工業區交易最熱的區域，其中過去5年內，桃園交易總筆數佔了北區工業區近5成之多，也顯示桃園市工業區的需求居高不下。

而各界也看好台商回流，原先持有工業區閒置廠辦及土地的業者，近期也紛紛委託商仲標售，除了太電要標售八德千坪土地外，不過目前仍未標脫，另外定穎電子也公告標售龜山千坪廠房；日前宏泰電工也委託世邦魏理仕標售，位於桃園市大園工業區土地廠房，土地面積約2738坪、廠房建物面積總計約3713坪，底標價為4.99億元，預計9月25日正式開標。

世邦魏理仕說明，該案基地方正、位於大園工業區內，有健策精密金屬製品業、台灣上村公司化學製品，以及大同、華通電腦等電子產業，產業聚落發展完整，供銷生態鏈完整，再加上近年少有物件釋出，成為各界矚目標案。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，近幾年因企業在中國大陸經營成本墊高，加上當地設廠條件趨嚴，迫使企業紛紛朝中國大陸以外的市場尋找設廠機會，其中包括台灣、越南、印度更是企業主要的首選目的地。

信義全球資產經理王維宏表示，桃園地理位置佳，享有陸海空航運優勢，再加上工業區空置廠房土地稀少，往往業者得搶著卡位，不過前幾年市況不如今年熱，部分產業鏈雖式微但仍未撤出、擺著閒置，近期則看好台商回流，開始委託商仲標售閒置廠辦，但不同工業區所群聚產業不同，部分需要與上、下游相互合作行業，也需要挑選適合的工業區進駐，而非一見工業區釋出，就能立即進駐。