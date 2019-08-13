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住都中心未來社宅衝萬戶　優先推動920戶在新北、嘉義

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▲▼住都中心今天上午舉辦成立周年年度記者會。（圖／記者黃靖惠攝）

▲住都中心今天上午舉辦成立周年年度記者會。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

國家住宅及都市中心（住都中心）今天上午，舉辦成立周年年度記者會，代理董事長花敬群表示，第二階段社會住宅目標衝刺萬戶，包括5000戶包租代管、5000戶中央興建，其中5000戶盤點規劃社宅，又有920戶被列為優先推動，則分布在新北中和、樹林、嘉義市。

住都中心成立周年年度記者會，除了代理董事長花敬群到場外，另外內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮及經濟部政次曾文生都出席活動。

花敬群表示，住都中心手上有8大公辦都更，初估可創造營建投資近550億元，當中除了7月底剛完工公告招商捷運圓山站西側都更案、信義兒福兩塊基地也將公告招商，其他案件預計明年陸續辦理。

至於外界最關心的社會住宅推動計畫，他說明，規劃興辦第二階段社宅，明年將推出萬戶量體，其中5000戶是中央興建，另外5000戶為包租代管。

而內政部部長徐國勇也說明，內政部已經在盤點地案階段社宅土地，要將閒置國有土地發揮到最大價值。

花敬群也解釋，未來1年內住都中心主導盤點5000戶社會住宅，涵蓋新北新店、中和、樹林，以及嘉義縣市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣等地。

住都中心表示，5000戶社宅中有920戶被列為優先推動，分別是新北中和300多戶、樹林500多戶、嘉義市100多戶。以新北市中和是舊警察宿舍以及保警總隊辦公大樓，最快明年底完成遷出及規劃後動工，另外樹林社宅基地規劃在樹林火車站南側大安路段，但疑下方有歷史建物，未來會確定後才動工，至於其他則最快一年內會完成規劃。

另外，花敬群受訪時表示，危老重建申請今年前7月共有200件，超越過去整年136件數量，再加上今年推行的都更案，已經高於去年的一倍半，預估全年達到400案目標沒有問題。

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