不動產無人繼承　清朝土地事隔百年拍賣...躍升千萬身價

▲全台預估有上千億元的不動產無人繼承。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

現在還有民國前出生的人，因為其不動產沒有繼承人，現在拿到市場來拍賣！全台預估有上千億元的不動產無人繼承，當中還包含民國10、20年代出生的長者，甚至是民國前光緒年代出生的民眾，因為不動產無人繼承，進入拍賣市場。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於國人平均壽命約80歲，若未辦理繼承會列冊管理15年，逾期仍未申請繼承登記者，則由地政機關移請財政部國有財產署公開標售，由此推測的確可能出現民國前出生，不動產無人繼承，現在公開拍賣的情況。

以台灣金服公告標售的資料為例，8月就標售一筆南港玉成段的土地，土地約17.7坪，底價約為2210萬元，被繼承人就是民國前6年出生，還有不少筆的未繼承不動產標售，被繼承人都是民國前就出生。

依《土地法》規定，不動產所有權人於死亡後，繼承人應於6個月內申請繼承登記。超過1年繼承人未辦理繼承登記，地政機關會於每年4月1日，公告繼承人應於3個月內，向地政事務所申請繼承登記。

逾期未申請者，即予列冊管理15年，逾期仍未申請繼承登記者，則由地政機關，移請財政部國有財產署公開標售，標售所得之價款，以專戶儲存，繼承人得依法領取，逾10年仍未提領該價款者，歸屬國庫。

另，如經標售5次仍未標出者，即登記為國有，繼承人僅能向國有財產署，依第5次標售底價、按其法定應繼分，分算發給價金，對繼承人的權益影響很大。