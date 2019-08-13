ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

不動產無人繼承　清朝土地事隔百年拍賣...躍升千萬身價

ETtoday房產雲

▲▼台北市士林區鳥瞰照,房市,房產。（圖／記者張菱育攝）

▲全台預估有上千億元的不動產無人繼承。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

現在還有民國前出生的人，因為其不動產沒有繼承人，現在拿到市場來拍賣！全台預估有上千億元的不動產無人繼承，當中還包含民國10、20年代出生的長者，甚至是民國前光緒年代出生的民眾，因為不動產無人繼承，進入拍賣市場。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於國人平均壽命約80歲，若未辦理繼承會列冊管理15年，逾期仍未申請繼承登記者，則由地政機關移請財政部國有財產署公開標售，由此推測的確可能出現民國前出生，不動產無人繼承，現在公開拍賣的情況。

以台灣金服公告標售的資料為例，8月就標售一筆南港玉成段的土地，土地約17.7坪，底價約為2210萬元，被繼承人就是民國前6年出生，還有不少筆的未繼承不動產標售，被繼承人都是民國前就出生。

依《土地法》規定，不動產所有權人於死亡後，繼承人應於6個月內申請繼承登記。超過1年繼承人未辦理繼承登記，地政機關會於每年4月1日，公告繼承人應於3個月內，向地政事務所申請繼承登記。

逾期未申請者，即予列冊管理15年，逾期仍未申請繼承登記者，則由地政機關，移請財政部國有財產署公開標售，標售所得之價款，以專戶儲存，繼承人得依法領取，逾10年仍未提領該價款者，歸屬國庫。

另，如經標售5次仍未標出者，即登記為國有，繼承人僅能向國有財產署，依第5次標售底價、按其法定應繼分，分算發給價金，對繼承人的權益影響很大。

關鍵字：繼承拍賣民國前不動產國有財產署信義房屋

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

進香旗掉了！她曝巧合…媽祖保命

苦等房屋「白菜價」　3種房屋未..

媽扛房貸6萬薪噴光…爸0支出嗆..

淡大套房待租逾600間　房東上..

浴室剛裝潢好出現紅漬！網：你家..

房價漲跌對自住沒差？他曝20坪..

吸塵器用半年驚覺「有隱藏機關」

組合衣櫃「2年自動分解」網秒懂

大學城找嘸學生租套房　房東忙改..

桃園幾乎沒商圈能逛？在地人點出..

ETtoday房產雲

最新新聞more

全台房價下跌一半　專家：炒房者..

吸塵器用半年驚覺「有隱藏機關」

媽扛房貸6萬薪噴光…爸0支出嗆..

理財網紅買房住一個月　這4件事..

不動產無人繼承　清朝土地事隔百..

不動產移轉子女　贈與還是買賣？

台北房價超越東京首爾！他看完江..

全英最貴後院　停車場7800萬..

第二階段社宅規劃衝萬戶　優先推..

進香旗掉了！她曝巧合…媽祖保命

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366