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好膽你就來！高市事故宅「應景」接連求售　單價不到10萬就能有

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▲▼便宜凶宅。（圖／翻攝591房屋交易網站）

▲想買便宜的房子？膽子大的人可以考慮凶宅。（圖／翻攝591房屋交易網頁）

記者陳建宇／高雄報導

大家都想買到便宜的房子，尤其口袋不深的年輕人，都希望買房子負擔不要太重，但等房市崩盤遙遙無期，常常是愈等房價愈貴。不過如果是「心理素質」強的人，也許可以考慮「凶宅」這種產品，畢竟價格只是一般產品的5~8折，可以用便宜價格就入住市區。

若在購屋網站搜尋房子時，出現價格明顯偏低的產品，其實就很有可能是「事故屋」，也就是所謂的「凶宅」，住商不動產企研室經理徐佳馨就表示，一般而言凶宅房價會是同區段、同類型產品的5~8折，確實會吸引資金不寬裕的購屋族群、或是專業出租的投資客。

例如在591房屋交易網站上，1間位於高雄亞洲新灣區的住宅，將近40坪的3房2廳2衛、只開價380萬元，換算每坪僅10.11萬元。據了解，該屋就是凶宅，曾發生過開瓦斯自殺的事件，而負責銷售該屋的住商不動產高雄七賢加盟店店長祝遵評表示，該社區的房價至少在每坪15~16萬元，若是投資客整理過的物件更上看每坪20萬元，這間凶宅等於是打對折出售。

▲▼便宜凶宅。（圖／翻攝591房屋交易網站）

▲這間位於高雄鬧區的豪宅因為是事故屋，房價直接腰斬。（圖／翻攝591房屋交易網頁）

另外，位於高雄新堀江附近的1棟大樓，也有便宜出售的物件，88坪含2個平面車位的豪宅物件，竟然只要總價691萬元，換算單坪價只有7.85萬元，比起該社區行情差了一大截，該物件甚至還有露台，但據了解，就是露台出了問題！2年連續有2人墜樓在露台位置。

信義房屋新堀江店專案經理黃俊絢表示，該社區屬於早期的豪宅產品，規劃65坪以上的產品，甚至有百坪以上的雙併格局，目前房價每坪15~19萬元都有。

不過買凶宅總是讓人心裡有點毛毛的，易經民俗老師高煜霖表示，買凶宅如果要化解心理罣礙，建議先打開門窗通風，並讓陽光照3日，採光不佳的房屋就打開屋內全部的燈光。再來可以點淨香由內向外淨一遍，如能去頗具規模的大型公廟，向主神說明來意並求一符令，回家點化後加入陰陽水（一半熱水一半冷水），用單數的榕樹葉，從內向外作灑淨的動作亦可。

當以上方式完成後，要更慎重的話，則用「鹽」、「米」混搭，從內向外撒淨等流程，而這一些作法，意在讓屋內陰氣退去，讓住者安心；萬一住進去後不得安寧，恐怕就是居住者有靈異體質，就要請老師或師父來處理了。

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關鍵字：事故屋凶宅房價腰斬高雄

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