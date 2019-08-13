媽扛房貸+全家開銷「6萬薪水秒噴光」　爸年賺200萬...0支出嗆爆：認份一點

▲爸爸自稱，在對岸吃一餐只要45元！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

家家有本難念的經！一名兒子抱怨家務事，日前年薪破200萬元的爸爸回國一個星期，宅在家中看抖音，媽媽下班後打電話問是否買晚餐，但老爸遲遲沒接電話，豈料一打開家門，爸爸發現晚餐沒自己的份，竟破口大罵「（便當）一個70元，妳也買的下去？」、「妳每天都吃那麼貴，薪水那麼少就給我認份一點！」讓原PO心疼不已。

一名男網友在臉書《爆怨公社》訴苦，爸爸經常兩岸來回出差，年薪加年終至少破200萬，儘管口袋麥可麥可，但他只付完自己的保費和信用卡費，從未拿半毛錢貼補家用。而媽媽月薪6萬多元，要扛起全家經濟支柱，繳完水電瓦斯、房貸後，根本變成月光族，讓原PO看在心裡，很是心疼。

日前老爸放假一個禮拜，窩在家看抖音影片，某日晚上8點許，媽媽貼心打電話詢問是否幫買晚餐，怎料響了3至4通，電話那一頭卻無人接聽，最後拎著便當回家後，爸爸當下火冒三丈飆罵媽媽，「買東西都不用考慮家裡的人吃過了沒，只想到自己！」

無端被言語羞辱，媽媽不甘示弱回嗆，「我打了幾通電話，你有接嗎？好手好腳的也不會出去買，要是我要加班，你們是不是要餓死在家裡？」結果爸爸開始跳針碎念，甚至拿薪水多寡來比氣勢，「一個70元妳也買的下去？妳知道西安那裡一碗麵才45塊嗎？我每個月吃三餐花不到10000塊，妳每天都吃那麼貴，薪水那麼少就給我認份一點。」

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▲網友認為，爸爸可能有小三！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

原PO感嘆，「對，我媽是薪水少…我都不知道他是回來找優越感而已，還是想家」，格外刺耳的是，爸爸總是把「節儉」兩個字掛在嘴邊，反讓他備感諷刺。討拍文一貼出，讓大批網友拳頭硬了，「記得以後要對媽媽更好一點」、「果然越有錢越小氣」、「你爸的錢是給小三嗎？不然賺那麼多錢，怎麼對家人那麼摳，值得懷疑！」、「這種男人可以趕出去了」、「這種男人太可怕，我爸相反，是為家付出，每個月都透支的那位」、「我爸之前也是～一定他本身有鬼」、「媽好強，摳老爹真是回來折騰人自私唱高調，明顯的守財奴一枚」、「沒責任感的男人」。